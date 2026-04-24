Можна заплатити дорожче? Чому в "АТБ" не завжди працюють знижки на товари

На цінниках треба звертати увагу на одну деталь

Мережа супермаркетів "АТБ" пропонує покупцям товари за акційними знижками, але не всі українці знають, що зі спеціальною картою можна придбати ще дешевше. Однак й тут є свій нюанс, який треба враховувати.

"Телеграф" розповість, чому на касі під час розрахунку ціна може бути більшою та що робити в такому випадку. Зауважимо, що карту "АТБ" мають Райффайзен, А-Банк, Ощадбанк, Monobank.

Карта "АТБ" — ко-бренд платіжна картка (Visa або Mastercard), випущена мережею спільно з провідними банками. Вона дає додаткову знижку 5% на понад 700 акційних товарів та до 40–50% на спеціальні товари тижня в магазинах "АТБ". При цьому працює ця карта як звичайна дебетова чи кредитна картка для розрахунків будь-де.

Таким чином мережа пропонує покупцям придбати товари за знижкою виключно, якщо оплачувати їх лише цією картою. Є продукція, яка має дві знижки — звичайна та додаткова з картою "АТБ". Однак є товари, які по акції продаються лише за цією картою. Тому під час розрахунку на касі, якщо не використати карту, товар може коштувати дорожче або не мати додаткової знижки.

Звертайте увагу, що цінники, які пропонують додаткову знижку, мають відповідну позначку "Лише за картою "АТБ".

Зауважимо, що в такому випадку є два варіанти. Перший — відмовитись від покупки та анулювати товар. Другий — придбати його за акційною ціною, але спочатку треба оформити карту "АТБ".

