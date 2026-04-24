Можно заплатить дороже? Почему в "АТБ" не всегда работают скидки на товары

На ценниках следует обращать внимание на одну деталь

Сеть супермаркетов "АТБ" предлагает покупателям товары по акционным скидкам, но не все украинцы знают, что со специальной картой можно приобрести еще дешевле. Однако и здесь есть свой нюанс, который следует учитывать.

"Телеграф" расскажет, почему на кассе при расчете цена может быть больше и что делать в таком случае. Отметим, что карты "АТБ" есть у Райффайзен, А-Банк, Сбербанк, Monobank.

Карта "АТБ" — ко-бренд платежная карта (Visa или Mastercard), выпущенная сетью совместно с ведущими банками. Она дает дополнительную скидку 5% более чем на 700 акционных товаров и до 40–50% на специальные товары недели в магазинах "АТБ". При этом работает эта карта как обычная дебетовая или кредитная карта для расчетов где угодно.

Таким образом, сеть предлагает покупателям приобрести товары по скидке исключительно, если оплачивать их только этой картой. Есть продукция, которая имеет две скидки – обычная и дополнительная с картой "АТБ". Однако есть товары, которые по акции продаются только по этой карте. Поэтому при расчете на кассе, если не использовать карту, товар может стоить дороже или не иметь дополнительной скидки.

Обратите внимание, что ценники, предлагающие дополнительную скидку, имеют соответствующую отметку "Только по карте "АТБ".

Заметим, что в этом случае есть два варианта. Первый – отказаться от покупки и аннулировать товар. Второй – приобрести его по акционной цене, но сначала нужно оформить карту "АТБ".

