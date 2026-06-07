Картопля зацвітає? Терміново зробіть це, інакше фітофтора знищить урожай за лічені дні

Бадилля виглядає здоровим, а пишні зелені кущі вже викидають перші бутони і збираються цвісти? Найкращий час, щоб розпочати боротьбу за майбутній урожай.

Кілька десятків років тому багато дачників обробляли картоплю виключно від колорадського жука. Вистачало відра води з інсектицидом, який розбризкувався дуже просто за допомогою віника. Але на жаль, агрофон в Україні змінився стрімко, і щоб виростити картоплю, потрібно дотримуватися сучасних агротехнічних рекомендацій.

Основним методом боротьби з фітофторою залишається хімічний захист із використанням фунгіцидів Зорвек Інкантія, Інфініто, Рідоміл Голд та інші. Але щоб знизити тиск пестицидів та посилити імунітет рослин агрономи радять не забувати про біостимулятори та добрива .

Отже, початок цвітіння картоплі – чудовий час, щоб дати рослинам сил і гарантувати гарний урожай. Для цього слід взяти 100 г карбаміду і 200 г сульфату магнію, і добре було б додати в бакову суміш 10 мл бороплюс і 3-5 г сульфату марганцю. Розмішати та обробити посадки картоплі.

Через 3-5 днів слід обробити картоплю сумішшю Рідоміл Голд 25 грам та Корморан 4-8 мл на 10 літрів води. Це буде ефективним захистом і від грибкових хвороб, і від шкідників.

Через 7-14 днів курс повторюємо. Точний період визначається погодою: якщо пройдуть дощі, будуть тумани, багато роси, то розрив між обробками має бути мінімальним.

Як, чим і коли обробляти картоплю від фітофтори. Інфографіку підготовлено за допомогою ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що деякі сорти картоплі стійкі до фітофторозу — і якщо у вас немає бажання обробляти кущі, то краще заздалегідь вибрати вид, який менше хворітиме.