Картофель зацветает? Срочно сделайте это, иначе фитофтора уничтожит урожай за дни

Ботва выглядит здоровой, а пышные зеленые кусты уже выкидывают первые бутоны и собираются цвести? Самое лучшее время, чтобы начать борьбу за будущий урожай.

Пару десятков лет назад многие дачники обрабатывали картофель исключительно от колорадского жука. Хватало ведра воды с инсектицидом, который разбрызгивался весьма просто при помощи веника. Но увы, агрофон в Украине изменился стремительно, и чтобы вырастить картофель нужно следовать современным агротехническим рекомендациям.

Основным методом борьбы с фитофторой остается химическая защита с использованием фунгицидов Зорвек Инкантия, Инфинито, Ридомил Голд и прочие. Но чтобы снизить давление пестицидов и усилить иммунитет растений агрономы советуют не забывать про биостимуляторы и удобрения .

Итак, начало цветения картофеля — отличное время, чтобы дать растениям сил и гарантировать хороший урожай. Для этого следует взять 100 грамм карбамида и 200 грамм сульфата магния, и хорошо было бы добавить в баковую смесь 10 мл бороплюс и 3-5 грамма сульфата марганца. Размешать и обработать посадки картофеля.

Спустя 3-5 дней следует обработать картофель смесью Ридомил Голд 25 грамм и Корморан 4-8 мл на 10 литров воды. Это будет эффективной защитой и от грибковых болезней, и от вредителей.

Через 7-14 дней курс повторяем. Точный период определяется погодой: если пройдут дожди, будут туманы, много росы, то разрыв между обработками должен быть минимальным.

Как, чем и когда обрабатывать картофель от фитофторы. Инфографика подготовлена ​​с помощью ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые сорта картофеля устойчивы к фитофторозу — и если у вас нет желания обрабатывать кусты, то лучше заранее выбрать вид, который будет меньше болеть.