В червні не пізно садити: які овочі та квіти ще можна посіяти просто зараз

На початку літа не пізно братися за насіння овочів та квітів

Погода навесні 2026 року була, як мінімум, дивною: то перепади температури, то дощі з градом, то спека, то знову мало не заморозки. У результаті у когось зносило теплицю, у когось все замерзло, а хтось, дивлячись на плачевний стан рослин, плюнув і вирішив усе пересіяти та пересадити наново.

Старі люди казали: "червень — хоч сади, хоч плюнь". Але згодом та приказка втратила сенс, тому що і клімат змінився, і селекціонери вивели масу корисних культур, здатних активно зростати та давати врожай навіть після дня літнього сонцестояння. Попереду три літні місяці плюс осінь, початок якої синоптики обіцяють теплим та сухим. А це означає, що швидкостиглі культури чудово встигнуть дати врожай.

Головний момент у пізніх посадках — вибираємо овочі або квіти лише ранніх термінів дозрівання/цвітіння .

Отже, які овочі можна посіяти у червні:

Огірки, кабачки. Якісь 30-40 днів із моменту сходів, і ви з багатим вітамінним урожаєм. А сходить таке насіння в червні практично миттєво, чому сприяє температура і кількість сонячного світла.

Якісь 30-40 днів із моменту сходів, і ви з багатим вітамінним урожаєм. А сходить таке насіння в червні практично миттєво, чому сприяє температура і кількість сонячного світла. Будь-яка зелень. Можна сіяти кожні 2-3 тижні, щоб створити конвеєр для салатів. Це і кріп, і руккола, і петрушка, і кінза, і листові салати, і зелена цибуля.

Морква та буряк. Посіяти і притінити від палючих променів, плюс регулярно поливати і прополювати — і опа, ваша сім’я забезпечена коренеплодами на зиму.

Посіяти і притінити від палючих променів, плюс регулярно поливати і прополювати — і опа, ваша сім’я забезпечена коренеплодами на зиму. Бобові культури, чи то квасоля, чи горох теж можуть стати чудовим доповненням до столу, оскільки швидко дозрівають. Невеликий секрет з вирощування квасолі: щоб мінімізувати кількість жучків у ній, садіть поруч базилік!

теж можуть стати чудовим доповненням до столу, оскільки швидко дозрівають. Невеликий секрет з вирощування квасолі: щоб мінімізувати кількість жучків у ній, садіть поруч базилік! Капуста броколі, цвітна капуста, пекінська також здатні сформувати смачні та корисні головки до зими. Є сорти, які навіть спеціально залишають на грядках мало не до весни, і вони чудово почуваються, обдаровуючи фермерів щедрим урожаєм.

Які квіти можна посіяти у червні? Будь-які однорічники, що швидко ростуть: настурція, чорнобривці, календула. Підійдуть також матіола, ешольці, космеї.

Які овочі і квіти можна посадити в червні. Інфографіку підготовлено за допомогою ШІ

Червень — чудовий час для висадки будь-якої розсади овочів та квітів. Порожній город легко заповнити болгарським перцем, будь-якою капустою, помідорами та баклажанами. Головне, не опускаємо руки, є ще час.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як виростити вишню та черешню без черв’ячків.