Хлопчик з мему про шоколадку вже дорослий: як він зараз виглядає

Підписники звернули увагу на зовнішність автора ролика та знайшли іншу версію

У соцмережах набирає популярності відео, опубліковане в межах тренду "Покажи відео, яке зробило тебе популярним". Автор ролика використав кадри з культового українського мему про хлопчика, який обурювався через шоколадку.

Саме цей фрагмент багато років тому став вірусним після виходу шоу "Кохана, ми вбиваємо дітей" на телеканалі СТБ. Тоді глядачам запам'ятався Ісаак Величко, який емоційно відреагував на те, що мама купила солодощі собі. Його фраза про "Вона собі шоколадку купила? Гадина! А я, може, теж хочу шоколадку!" швидко розійшлася мережею та стала одним із найвідоміших українських мемів.

Тож і відео користувача, який опосередковано стверджує, що це він на популярному відео, також викликало неабиякий ажіотаж. Проте в коментарях чимало тих, хто сумнівається, адже юнак мало схожий на хлопчика з СТБ.

Зауважимо, дехто може намагатися "розкрутити" сторінку в соцмережах, видаючи себе за відомих осіб. Водночас в коментарях також запропонували ще одного "кандидата" на дорослого Ісаака. Цей юнак публікує відео здебільшого зі своєю дівчиною.

Що відомо про Ісаака Величка

Хлопець народився у 2006 році у Чигирині на Черкащині, навчається в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького та веде непублічний спосіб життя. У 2015 році він став учасником шоу "Кохана, ми вбиваємо дітей", пізніше також брав участь в шоу "МастерШеф. Діти".

Ісаак Величко у "МастерШеф. Діти"/ Скриншот

У 2025 році російські пропагандистські ресурси поширювали фейк про нібито загибель Ісаака на фронті. Тоді родичі хлопця спростували цю інформацію та підтвердили, що він живий і продовжує навчання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає хлопчик, який запам'ятався піснею про "м'яско та ковбаску" до Великодня. Він знову з'являвся у відео відомого шоумена.