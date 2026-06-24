Мальчик из мема о шоколадке уже взрослый: как он сейчас выглядит

Подписчики обратили внимание на внешность автора ролика и нашли другую версию

В соцсетях набирает популярность видео, опубликованное в рамках тренда "Покажи видео, которое сделало тебя популярным". Автор ролика использовал кадры из культового украинского мема о мальчике, который возмущался из-за шоколадки.

Именно этот фрагмент много лет назад стал вирусным после выхода шоу "Любимая, мы убиваем детей" на телеканале СТБ. Тогда зрителям запомнился Исаак Величко, эмоционально отреагировавший на то, что мама купила сладости себе. Его фраза о "Она себе шоколадку купила? Гадина! А я, может, тоже хочу шоколадку!" быстро разошлась по сети и стала одной из самых известных украинских мемов.

Поэтому и видео пользователя, косвенно утверждающий, что это он на популярном видео, также вызвало большой ажиотаж. Однако в комментариях немало сомневающихся, ведь юноша мало похож на мальчика с СТБ.

Заметим, некоторые могут пытаться "раскрутить" страницу в соцсетях, выдавая себя за известных лиц. В комментариях также предложили еще одного "кандидата" на взрослого Исаака. Этот юноша публикует видео в основном со своей девушкой.

Что известно об Исааке Величко

Парень родился в 2006 году в Чигирине Черкасской области, учится в Черкасском национальном университете имени Богдана Хмельницкого и ведет непубличный образ жизни. В 2015 году он стал участником шоу "Любимая, мы убиваем детей", позже также принимал участие в шоу "МастерШеф. Дети".

Исаак Величко у "МастерШеф. Дети"/ Скриншот

В 2025 году российские пропагандистские ресурсы распространяли фейк о якобы гибели Исаака на фронте. Тогда родственники парня опровергли эту информацию и подтвердили, что он жив и продолжает обучение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит мальчик, запомнившийся песней о "мяске и колбаске" к Пасхе. Он снова появлялся в видео известного шоумена.