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З днем палаючої Москви: українці клепають меми про удари по НПЗ (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Горить НПЗ, жартує інтернет Новина оновлена 18 червня 2026, 10:10
Горить НПЗ, жартує інтернет. Фото Колаж "Телеграфу"

Ситуація стала приводом для історичних паралелей та гумору у мережі

У Москві вкотре масштабні пожежі на нафтопереробному заводі. Масштаб загоряння такий, що небо затягнуло чорним димом. Українців ситуація не засмутила — вони активно іронізують та створюють гумористичні зображення, порівнюючи пожежу із подіями 1812 року, коли Москва горіла під час захоплення міста військом Наполеона Бонапарта.

Дописувачі згадували цитати з російської літератури, що описувала ту пожежу, зауважували, що Москва не була такою красивою з часів Наполеона, а "Телеграф" навіть спробував поєднати дві історичні події, що рознесені у часі на два століття.

Українці про прильоти в Москві
Допис про пожежу в Москві/ Скриншот
Українці оцінюють прильоти в Москві
Допис про пожежу в Москві/ Скриншот
Мем про Москву та Наполеона
Наполеон дивиться, як горить Москва - крізь віки/ Мем "Телеграф", ШІ

З Наполеоном також порівнюють президента України Володимира Зеленського. Ще за часів акторської кар'єри, Зеленський знімався у комедії в ролі Наполеона. Цікаво, що режисер фільму "Ржевський проти Наполеона" — росіянин.

Зеленський Наполеон - мем про палаючу Москву
Зеленського порівнюють з Наполеоном/ GONI Мемаси

Окремою темою для жартів став вибух одного з резервуарів Московського НПЗ, під час якого кришка резервуара підлетіла у повітря. Це викликало асоціацію з НЛО.

Українці оцінюють прильоти в Москві
Відому фразу про "фанеру над Парижем" застосували до Москви/ Скриншот
НЛО в Москві
"I want to believe" — один із слоганів культового американського серіалу "X-Files"
Жарт про НЛО в Москві
Чи існують інопланетяни в Москві, думають герої "Секретних матеріалів"/ GONI Мемаси

Українці в мережі не соромились своїх емоцій. Вони відверто описували, що відчувають через палаючу Москву.

Горить Москва - що кажуть українці
Нескінченно можна дивитись на три речі/ Скриншот
Горить Москва - що кажуть українці
Добрий ранок/ Скриншот
Горить Москва - що кажуть українці
Синдром упущеної вигоди /Скриншот

Не забули і класиків — уривок з поеми "Сон" Тараса Шевченка трохи переписали, щоб він був до ситуації.

Мем про Шевченка і Москву
Тарас Шевченко - інтерпретація на тему/ GONI Мемаси

Окремим блоком варто виділити листівки в стилі привітань з 90-х та 2000-х. Їх стиль став мемним, тож "Телеграф" не оминув тенденцію і зробив кілька листівок до дня пожежі на Московському НПЗ.

Листівка про пожежу в Москві
Листівка про пожежу в Москві/ "Телеграф", ШІ
Листівка про пожежу в Москві
Листівка про пожежу в Москві/ "Телеграф", ШІ
Листівка про пожежу в Москві
Листівка про пожежу в Москві/ "Телеграф", ШІ
Листівка про пожежу в Москві
Листівка про пожежу в Москві/ "Телеграф", ШІ

Раніше "Телеграф" розповідав, що напередодні дрони також долетіли до Московського НПЗ. Цей завод постачає на ринок Москви близько 35% пального.

Теги:
#Пожежа #Москва #НПЗ #Жарти #Гумор #Меми