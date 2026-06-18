З днем палаючої Москви: українці клепають меми про удари по НПЗ (фото)

Ситуація стала приводом для історичних паралелей та гумору у мережі

У Москві вкотре масштабні пожежі на нафтопереробному заводі. Масштаб загоряння такий, що небо затягнуло чорним димом. Українців ситуація не засмутила — вони активно іронізують та створюють гумористичні зображення, порівнюючи пожежу із подіями 1812 року, коли Москва горіла під час захоплення міста військом Наполеона Бонапарта.

Дописувачі згадували цитати з російської літератури, що описувала ту пожежу, зауважували, що Москва не була такою красивою з часів Наполеона, а "Телеграф" навіть спробував поєднати дві історичні події, що рознесені у часі на два століття.

Допис про пожежу в Москві/ Скриншот

Допис про пожежу в Москві/ Скриншот

Наполеон дивиться, як горить Москва - крізь віки/ Мем "Телеграф", ШІ

З Наполеоном також порівнюють президента України Володимира Зеленського. Ще за часів акторської кар'єри, Зеленський знімався у комедії в ролі Наполеона. Цікаво, що режисер фільму "Ржевський проти Наполеона" — росіянин.

Зеленського порівнюють з Наполеоном/ GONI Мемаси

Окремою темою для жартів став вибух одного з резервуарів Московського НПЗ, під час якого кришка резервуара підлетіла у повітря. Це викликало асоціацію з НЛО.

Відому фразу про "фанеру над Парижем" застосували до Москви/ Скриншот

"I want to believe" — один із слоганів культового американського серіалу "X-Files"

Чи існують інопланетяни в Москві, думають герої "Секретних матеріалів"/ GONI Мемаси

Українці в мережі не соромились своїх емоцій. Вони відверто описували, що відчувають через палаючу Москву.

Нескінченно можна дивитись на три речі/ Скриншот

Добрий ранок/ Скриншот

Синдром упущеної вигоди /Скриншот

Не забули і класиків — уривок з поеми "Сон" Тараса Шевченка трохи переписали, щоб він був до ситуації.

Тарас Шевченко - інтерпретація на тему/ GONI Мемаси

Окремим блоком варто виділити листівки в стилі привітань з 90-х та 2000-х. Їх стиль став мемним, тож "Телеграф" не оминув тенденцію і зробив кілька листівок до дня пожежі на Московському НПЗ.

Листівка про пожежу в Москві/ "Телеграф", ШІ

Листівка про пожежу в Москві/ "Телеграф", ШІ

Листівка про пожежу в Москві/ "Телеграф", ШІ

Листівка про пожежу в Москві/ "Телеграф", ШІ

Раніше "Телеграф" розповідав, що напередодні дрони також долетіли до Московського НПЗ. Цей завод постачає на ринок Москви близько 35% пального.