Ці кімнатні рослини приваблюють комарів: перевірте, чи є вони у вас вдома

Іноді проблема полягає не в самих вазонах, а в неправильному догляді за ними

Деякі кімнатні рослини можуть не лише прикрашати оселю, а й приваблювати комарів у літній період. Втім, часто причиною є не стільки самі рослини, скільки волога, яка накопичується в ґрунті та піддонах після поливу.

Докладніше про це розповіло румунське видання Realitatea.

Однією з рослин, біля яких комарів можна побачити частіше, називають папороть. Вона потребує постійно вологого ґрунту, а надлишок води створює комфортне середовище для розмноження комах.

Схожа ситуація і з мирною лілією (спатифілумом). Ця популярна кімнатна рослина також полюбляє рясний полив, тому застій води в горщику чи піддоні може стати фактором, що приваблює комарів.

Його також називають "жіночим щастям"

До цього переліку також відносять бамбук щастя, який часто вирощують у ємностях із водою. Якщо її довго не змінювати, вона може стати місцем для розвитку личинок комарів.

Як позбутися проблеми

Експерти зазначають, що іноді причиною стають не самі рослини, а неправильний догляд за ними. Щоб не створювати сприятливих умов для комах, варто не допускати застою води, регулярно спорожняти піддони після поливу та змінювати воду в декоративних вазах і ємностях.

Також рекомендують стежити, щоб ґрунт не залишався надмірно вологим протягом тривалого часу. Це допоможе не лише зменшити кількість комарів у будинку, а й запобігти розвитку грибків і плісняви.

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