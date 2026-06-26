Эти комнатные растения привлекают комаров: проверьте, есть ли они у вас дома
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Иногда проблема заключается не в самих вазонах, а в неправильном уходе за ними
Некоторые комнатные растения могут не только украшать дом, но и привлекать комаров в летний период. Впрочем, часто причиной становятся не столько сами растения, сколько влага, которая накапливается в почве и поддонах после полива.
Подробнее об этом рассказало румынское издание Realitatea.
Одним из растений, у которых комаров можно увидеть чаще, называют папоротник. Он нуждается в постоянно влажной почве, а избыток воды создает комфортную среду для размножения насекомых.
Похожая ситуация и с мирной лилией (спатифиллумом). Это популярное комнатное растение также любит обильный полив, поэтому застой воды в горшке или поддоне может стать привлекающим комаров фактором.
К этому перечню также относится бамбук счастья, который часто выращивают в емкостях с водой. Если ее долго не менять, она может стать местом развития личинок комаров.
Как избавиться от проблемы
Эксперты отмечают, что иногда причиной становятся не сами растения, а неправильный уход за ними. Чтобы не создавать благоприятных условий для насекомых, следует не допускать застоя воды, регулярно опорожнять поддоны после полива и менять воду в декоративных вазах и емкостях.
Также рекомендуют следить, чтобы почва не оставалась чрезмерно влажной в течение длительного времени. Это поможет не только уменьшить количество комаров в доме, но и предотвратить развитие грибков и плесени.
Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", в Украине завелся опасный и агрессивный комар: почему его не берут фумигаторы и где он водится.