В Україні завівся небезпечний та агресивний комар: чому його не беруть фумігатори і де він водиться

Новий паразит відрізняється своєю настирливістю

Агресивний та небезпечний тигровий комар засів в українському Причорномор’ї протягом останніх кількох років. Від такого "звіра" так просто не відмахнешся, як від його братів, а стандартні методи захисту на нього працюють слабо.

Про це "Телеграфу" розповів ентомолог, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та екології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Віктор Шпарик.

Експерт пояснив, що ставити фумігатори проти тигрового комара на ніч — неефективно. Річ у тому, що цей паразит відрізняється від звичних для нас комарів денними годинами своєї активності: він може полювати навіть удень, а найчастіше кусає в сутінках та вранці.

Тигровий комар

"А ми коли фумігатори вмикаємо? Коли приходимо додому, вже ввечері. Тобто комаха атакує нас у той час, коли прилад зазвичай вимкнений. До того ж у профільній літературі пишуть, що цей вид має більшу резистентність до інсектицидів, ніж інші комарі. Але це поки що неточні дані", — розповів Шпарик.

До того ж тигровий комар відрізняється своєю настирливістю і жалить навіть тоді, коли звичайні комарі летять від страху.

"Він коли кусає, то не буде злітати від помаху руки. Ви просто його вб'єте. Інші комарі, якщо ви їх навіть не бачите, можуть злетіти просто від того, що ви рухаєтеся. А цей буде цілеспрямовано кусати", — пояснив ентомолог.

Шпарик, посилаючись на дослідження, проведені у різних регіонах України, також підкреслив, що найчастіше зараз цей вид фіксують у Причорномор’ї та біля Азовського моря.

Варто зазначити, що раніше ентомолог Національного природного парку "Тузловські лимани" Євгеній Халаїм розповідав "Телеграфу", що тигровий комар може бути переносником небезпечних хвороб, включаючи лихоманку Західного Нілу.

Докладніше про це: "В Україні з’явився новий небезпечний вид комарів. Його укус може викликати параліч (фото)".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні майже кожен день виявляють великих страшних павуків.