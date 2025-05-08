Сидів в Освенцимі та інших концтаборах: що відомо про батька Віктора Ющенка і як виглядає його могила
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Батько третього президента України помер у 1992 році
Український політик і колишній президент України Віктор Ющенко народився у селі Хоружівка, що на Сумщині. Звідси родом і його батьки — мати Варвара Тимофіївна (1918-2005) та батько Андрій Андрійович, якого не стало у 1992 році.
Ющенко-старший був учасником Другої світової війни та пройшов німецькі концтабори. "Телеграф" розповідає, що відомо про рідного батька Віктора Андрійовича, як він виглядав та де похований.
Андрій Ющенко — що про нього відомо
Народився 10 квітня 1919 року в селі Хоружівка, що на Недригайлівщині Сумської області, у селянській родині Андрія та Марії Ющенко. У 1934 році закінчив семирічну школу, потім вступив на історичний факультет Харківського державного педагогічного інституту. Під час Другої світової війни служив у Червоній армії.
22 червня 1941 року старшина 29-ї мотострілецької дивізії Андрій Ющенко перебував на західному кордоні в Білорусі (лінія Білосток — Слонім, сьогодні — польська територія), — розповів у 2004 році старший брат Віктора Ющенка, нардеп IV-VI скликань Петро Андрійович. 28 червня відбувся перший бій: командир загинув, дивізія зазнала майже повного знищення, а 22-річного Андрія німці взяли у полон.
Спочатку Ющенка доправили до Польщі. За неповні чотири роки неволі він пройде майже десяток різних таборів, розкиданих по всій Європі й створених для потреб гітлерівської імперії, яка використовувала дешеву працю представників "нижчих рас". На чоловіка чекала важка виснажлива праця: він довбав камінь у кар’єрі в Майсені, працював на заводі сільськогосподарських машин Рудольфа Сакка в Лейпцигу та будував злітну смугу аеродрому в місті Столп'є.
"Доля так провела його, що він прожив, мав історію перебувати у семи концтаборах. При чому у таких, як Дахау, Бухенвальд, острів Мазовець, Освенцим", — розповідав Віктор Андрійович у телепроєкті "Дякуємо за Перемогу!" 9 травня 2006 року.
Бувши у таборі Флоссенбюрг, Ющенко 23 квітня 1945 року з іншими в'язнями був визволений американськими військами. "Після закінчення війни наша бабуся, яка дожила до 87 років, увесь час сподівалася на повернення наймолодшого сина, Петра (рідного брата Андрія Ющенка). А він так і не повернувся", — згадував названий на честь дядька Петро Андрійович. Його батько повернувся у рідне село, де у грудні 1945 року одружився з односелицею Варварою.
У серпні 1946 року Андрія Ющенка, разом із групою вчителів із Сумщини, радянська влада примусово направила на роботу на захід України. Він був призначений директором середньої школи в селі Велика Кам'янка, що розташоване на території тодішньої Станіславської області (нині — Коломийський район Івано-Франківщини). Саме в цей період за Ющенком встановлюється ретельне стеження, і на нього відкривають справу-формуляр.
"Тоді була така політика: посилати на Захід східняків, щоб "вичавлювати" національний дух, який там міцно тримався. Але не того послали. Батько не "вичавлював" українськість, а сам набирався того духу і нам, синам, його передав", — розказує Петро Андрійович. У цьому селі він прожив трохи менш як два роки — з січня 1946-го по листопад 1947-го, і за цей нетривалий період розпочав активну співпрацю з ОУН, розповів у 2010 році український історик Володимир В'ятрович у циклі ТСН.ua "Історія з грифом "Секретно".
Де поховано Андрія Ющенка і як виглядає могила
Повернувшись у рідне село Ющенко почав працювати звичайним учителем іноземної мови, паралельно виховуючи двох синів — майбутніх політиків. "У нас у селі вчителів вважали інтелігенцією, а Андрій Андрійович був своїм хлопцем і для комбайнерів, і для робочих з ферми. Коли ішов по вулиці, обов'язково зачіпався з кимось у розмові. Він, як і прості селяни, чудово розумів партійну фальш. Мабуть, на цьому грунті і сходився з простими людьми", — згадували нині покійного педагога колишні учні.
Помер Андрій Ющенко у 1992 році у віці 72-73 років. Похований у рідній Хоружівці. Могилу чоловіка "засвітили" всього один раз, коли її відвідував Віктор Ющенко.
До речі, на честь батька Віктор Ющенко назвав свого старшого сина. Ми писали, що відомо про Андрія Ющенка та в які скандали він потрапляв.