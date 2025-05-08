Сидів в Освенцимі та інших концтаборах: що відомо про батька Віктора Ющенка і як виглядає його могила

Батько третього президента України помер у 1992 році

Український політик і колишній президент України Віктор Ющенко народився у селі Хоружівка, що на Сумщині. Звідси родом і його батьки — мати Варвара Тимофіївна (1918-2005) та батько Андрій Андрійович, якого не стало у 1992 році.

Ющенко-старший був учасником Другої світової війни та пройшов німецькі концтабори. "Телеграф" розповідає, що відомо про рідного батька Віктора Андрійовича, як він виглядав та де похований.

Андрій Ющенко — що про нього відомо

Народився 10 квітня 1919 року в селі Хоружівка, що на Недригайлівщині Сумської області, у селянській родині Андрія та Марії Ющенко. У 1934 році закінчив семирічну школу, потім вступив на історичний факультет Харківського державного педагогічного інституту. Під час Другої світової війни служив у Червоній армії.

Андрій Ющенко в молодості. Фото: gedenkstaette-flossenbuerg.de

22 червня 1941 року старшина 29-ї мотострілецької дивізії Андрій Ющенко перебував на західному кордоні в Білорусі (лінія Білосток — Слонім, сьогодні — польська територія), — розповів у 2004 році старший брат Віктора Ющенка, нардеп IV-VI скликань Петро Андрійович. 28 червня відбувся перший бій: командир загинув, дивізія зазнала майже повного знищення, а 22-річного Андрія німці взяли у полон.

Спочатку Ющенка доправили до Польщі. За неповні чотири роки неволі він пройде майже десяток різних таборів, розкиданих по всій Європі й створених для потреб гітлерівської імперії, яка використовувала дешеву працю представників "нижчих рас". На чоловіка чекала важка виснажлива праця: він довбав камінь у кар’єрі в Майсені, працював на заводі сільськогосподарських машин Рудольфа Сакка в Лейпцигу та будував злітну смугу аеродрому в місті Столп'є.

Персональна картка в'язня Ющенка А.А. у німецькому шталазі 324 на території Польщі. Фото: istpravda.com.ua

"Доля так провела його, що він прожив, мав історію перебувати у семи концтаборах. При чому у таких, як Дахау, Бухенвальд, острів Мазовець, Освенцим", — розповідав Віктор Андрійович у телепроєкті "Дякуємо за Перемогу!" 9 травня 2006 року.

Андрій Ющенко. Фото: umoloda.kiev.ua

Бувши у таборі Флоссенбюрг, Ющенко 23 квітня 1945 року з іншими в'язнями був визволений американськими військами. "Після закінчення війни наша бабуся, яка дожила до 87 років, увесь час сподівалася на повернення наймолодшого сина, Петра (рідного брата Андрія Ющенка). А він так і не повернувся", — згадував названий на честь дядька Петро Андрійович. Його батько повернувся у рідне село, де у грудні 1945 року одружився з односелицею Варварою.

Віктор Ющенко разом з матір'ю Варварою, померла у 2005 році

У серпні 1946 року Андрія Ющенка, разом із групою вчителів із Сумщини, радянська влада примусово направила на роботу на захід України. Він був призначений директором середньої школи в селі Велика Кам'янка, що розташоване на території тодішньої Станіславської області (нині — Коломийський район Івано-Франківщини). Саме в цей період за Ющенком встановлюється ретельне стеження, і на нього відкривають справу-формуляр.

Довідка з "контрольно-наблюдательного дела" УКГБ Сумської обл.

"Тоді була така політика: посилати на Захід східняків, щоб "вичавлювати" національний дух, який там міцно тримався. Але не того послали. Батько не "вичавлював" українськість, а сам набирався того духу і нам, синам, його передав", — розказує Петро Андрійович. У цьому селі він прожив трохи менш як два роки — з січня 1946-го по листопад 1947-го, і за цей нетривалий період розпочав активну співпрацю з ОУН, розповів у 2010 році український історик Володимир В'ятрович у циклі ТСН.ua "Історія з грифом "Секретно".

Де поховано Андрія Ющенка і як виглядає могила

Повернувшись у рідне село Ющенко почав працювати звичайним учителем іноземної мови, паралельно виховуючи двох синів — майбутніх політиків. "У нас у селі вчителів вважали інтелігенцією, а Андрій Андрійович був своїм хлопцем і для комбайнерів, і для робочих з ферми. Коли ішов по вулиці, обов'язково зачіпався з кимось у розмові. Він, як і прості селяни, чудово розумів партійну фальш. Мабуть, на цьому грунті і сходився з простими людьми", — згадували нині покійного педагога колишні учні.

Помер Андрій Ющенко у 1992 році у віці 72-73 років. Похований у рідній Хоружівці. Могилу чоловіка "засвітили" всього один раз, коли її відвідував Віктор Ющенко.

Який вигляд має могила Андрія Ющенка. Фото: istpravda.com.ua

До речі, на честь батька Віктор Ющенко назвав свого старшого сина. Ми писали, що відомо про Андрія Ющенка та в які скандали він потрапляв.