Отримали мільйони з бюджету та переписали фірму на іноземців: як в Україні працює схема із "лосями"

Фірми-одноденки виграють багатомільйонні тендери, а у разі проблем "змінюють" власника

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В Україні поширена відома схема у сфері держзакупівель із переписуванням фірм на так званих "лосей". Коли компанія, яка отримує величезні гроші з бюджету, привертає увагу правоохоронців, журналістів чи Антимонопольного комітету (АМКУ), її можуть переписати на іноземного громадянина – "лося".

"Телеграф" на прикладі компанії "Пакоптторг" розповідає про серйозну проблему у сфері держзакупівель. Фірма "Пакоптторг" з’явилася у 2024 році та отримала багатомільйонний контракт із Державною службою України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Проблема була в тому, що "Пакоптторг" не мав достатнього досвіду для 115-мільйонної угоди з ДСНС. Фірма, яка мала здійснити постачання 11,4 тис. зимових курток ДСНС, мала орендований за 4,5 тис. грн склад, а в історії її угод був продаж іншій дрібній фірмі окулярів на смішні 15,5 тис. грн (угода з ТОВ "Суперформ").

Проте саме "Пакоптторг" виграв цей тендер і забезпечив ДСНС зимовими куртками за ціною 4 168 грн за штуку.

Специфікація на товар

Однак у відкритому роздрібному продажу в інтернеті така сама модель (з такою ж кількістю та розташуванням кишень) коштує набагато дешевше — 2 443 грн. Тільки на одному цьому контракті ймовірна переплата може становити близько 20 млн грн.

Куртка з договору

Подібна куртка в оголошеннях

Наразі "Пакоптторгу" не існує. Щойно бюджетні гроші було освоєно, компанію перейменували на "Тархат Плюс" і переписали на громадянина Узбекистану Акманова Шухрата, який за кілька тижнів став "власником" ще 9 українських фірм.

За останні тижні "Телеграф" знайшов відразу кілька великих постачальників держави, які після освоєння бюджетних коштів синхронно змінили назви й переписані на іноземців. Усі вони пов’язані між собою.

Як фірми змінюють назву та заробляють на державі. Інфографіка "Телеграфа" згенерована за допомогою ШІ

"Пакоптторг" пов’язаний із компанією ТОВ "МІК", яку Антимонопольний комітет України визнав учасником картельної змови при державних закупівлях та заборонив їй брати участь у тендерах. Реальним власником ТОВ "МІК" є запорізький бізнесмен Олег Митрохін. Це один із найбільших постачальників форми для оборонного сектору із загальним портфелем виграних тендерів на 8,5 млрд грн.

ТОВ "МІК" більше не має доступу до державних тендерів, проте її власник має величезний пул інших підприємств. Частина з цих компаній вже бере участь або незабаром візьме участь у нових закупівлях. Якщо ж якась із них знову потрапить у скандал чи під кримінальну справу – схема відпрацьована: її знову можна буде легко переписати на "лося". Детальніше читайте у статті "Компанії, які отримали з бюджету сотні мільйонів, переписали на "лосей": як в Україні ховають фірми після освоєння грошей".