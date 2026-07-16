Получили миллионы из бюджета и переписали фирму на иностранцев: как в Украине работает схема с "лосями"

Фирмы-однодневки выигрывают многомиллионные тендеры, а в случае проблем "меняют" владельца

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В Украине распространена известная схема в сфере госзакупок с переписыванием фирм на так называемых "лосей". Когда компания, получающая огромные деньги из бюджета, привлекает внимание правоохранителей, журналистов или Антимонопольного комитета (АМКУ), ее могут переписать на иностранного гражданина — "лося".

"Телеграф" на примере компании "Пакоптторг" рассказывает о серьезной проблеме в сфере госзакупок. Фирма "Пакоптторг" появилась в 2024 году и получила многомиллионный контракт с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Проблема была в том, что у "Пакоптторга" не было достаточного опыта для 115-милионной сделки с ГСЧС. Фирма, которая должна была осуществить поставку 11,4 тыс. зимних курток ГСЧС, имела арендованный за 4,5 тыс. грн склад, а в истории ее сделок числилась продажа другой мелкой фирме очков на смешные 15,5 тыс. грн (соглашение с ООО "Суперформ").

Тем не менее именно "Пакоптторг" выиграл данный тендер и снабдил ГСЧС зимними куртками по цене 4 168 грн за штуку.

Спецификация на товар

Однако в открытой розничной продаже в интернете точно такая же модель (с таким же количеством и расположением карманов) стоит намного дешевле — 2 443 грн. Только на одном этом контракте вероятная переплата может составить около 20 млн грн.

Куртка из договора

Похожая куртка в объявлениях

Сейчас "Пакоптторга" не существует. Как только бюджетные деньги были освоены, компанию переименовали в "Тархат Плюс" и переписали на гражданина Узбекистана Акманова Шухрата, который за пару недель стал "владельцем" еще 9 украинских фирм.

За последние недели "Телеграф" нашел сразу несколько крупных поставщиков государства, после освоения бюджетных средств синхронно изменивших названия и переписанных на иностранцев. Все они связаны между собой.

Как фирмы меняют название и зарабатывают на государстве. Инфографика "Телеграфа" сгенерирована с помощью ИИ

"Пакоптторг" связан с компанией ООО "МИК", которую Антимонопольный комитет Украины признал участником картельного сговора при государственных закупках и запретил ей участвовать в тендерах. Реальным владельцем ООО "МИК" является запорожский бизнесмен Олег Митрохин. Это один из крупнейших поставщиков формы для оборонного сектора с общим портфелем выигранных тендеров на 8,5 млрд грн.

ООО "МИК" больше не имеет доступа к государственным тендерам, однако у ее владельца есть огромный пул других предприятий. Часть из этих компаний уже участвует или в скором времени примет участие в новых закупках. Если же какая-то из них снова попадет в скандал или под уголовное дело – схема отработана: ее снова можно будет легко переписать на "лося". Подробнее читайте в статье "Компании, получившие из бюджета сотни миллионов, переписали на "лосей": как в Украине прячут фирмы после освоения денег".