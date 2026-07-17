Вона давно себе поховала: померла зірка "Сам удома", життя якої було "пеклом"

Оскароносної актриси не стало на 82 році життя

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Ірландська актриса Бренда Фрікер, відома мільйонам глядачів за роллю загадкової Жінки з голубами в культовій різдвяній комедії "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку", померла 17 липня у віці 81 року.

Про її смерть повідомив британський таблоїд Daily Mail із посиланням на багаторічного агента актриси Філа Белфілда. Згідно з офіційною заявою, Фрікер померла вранці у п'ятницю після нетривалої хвороби.

Для широкої аудиторії Фрікер назавжди залишиться Жінкою з голубами з фільму "Сам удома 2" (1992), де вона зіграла разом із Маколеєм Калкіном. Її героїня — самотня бездомна мешканка Центрального парку, яка стає другом юного Кевіна Маккалістера та допомагає йому у скрутний момент.

Фрагмент з фільму "Сам удома 2"

Проте кар'єра Бренди не обмежувалася знаменитою різдвяною комедією. У 1990 році вона отримала премію "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану завдяки роботі у драмі "Моя ліва нога", де зіграла матір героя Деніела Дей-Льюїса.

Бренда Фрікер та Деніел Дей-Льюїс. Фото: Getty Images

Проблеми зі здоров'ям і трагедія юності

Рік тому Фрікер зізналася, що через погіршення самопочуття практично не залишає ліжко у своєму будинку в Дубліні. За її словами, вона щодня відчувала сильний біль і страждала від задишки навіть під час звичайної розмови.

Бренда Фрікер. Фото: Getty Images

Складною була особиста історія актриси. У своїх мемуарах "Вона померла молодою: Життя у фрагментах" Фрікер розповідала про важке дитинство, затьмарене фізичним насильством з боку матері, емоційною відстороненістю батька, серйозною автомобільною аварією в підлітковому віці та тяжкими хворобами. Вона також відверто писала про пережиті психологічні травми та боротьбу із суїцидальними думками.

Мемуари Бренди Фрікер

В одному зі своїх виступів Бренда розповіла про важкий період життя, зізнавшись, що 32 рази намагалася звести рахунки з життям. У 2023 році вона поділилася, що отримує допомогу у боротьбі з депресією.

Розлучення через алкоголізм чоловіка

1979 року актриса вийшла заміж за режисера Баррі Девіса. Однак через дев'ять років їхній шлюб розпався через його згубну залежність. У подружжя не було дітей, і після розлучення Бренда більше не виходила заміж.

Бренда Фрікер і Баррі Девіс. Фото: Getty Images

Раніше повідомлялося про смерть актора із серіалу "Мухтар".