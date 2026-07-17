Она давно себя похоронила: умерла звезда "Один дома", жизнь которой была "адом"

Оскароносной актрисы не стало на 82 году жизни

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Ирландская актриса Бренда Фрикер, известная миллионам зрителей по роли загадочной Женщины с голубями в культовой рождественской комедии "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке", скончалась 17 июля в возрасте 81 года.

О ее смерти сообщил британский таблоид Daily Mail со ссылкой на многолетнего агента актрисы Фила Белфилда. Согласно официальному заявлению, Фрикер умерла утром пятницы после непродолжительной болезни.

Для широкой аудитории Фрикер навсегда останется Женщиной с голубями из фильма "Один дома 2" (1992), где она сыграла вместе с Маколеем Калкином. Ее героиня — одинокая бездомная жительница Центрального парка, которая становится другом юного Кевина Маккалистера и помогает ему в трудный момент.

Фрагмент из фильма "Один дома 2"

Однако карьера Бренды не ограничивалась знаменитой рождественской комедией. В 1990 году она получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана благодаря работе в драме "Моя левая нога", где сыграла мать героя Дэниела Дэй-Льюиса.

Бренда Фрикер и Дэниел Дэй-Льюис. Фото: Getty Images

Проблемы со здоровьем и трагедия юности

Год назад Фрикер призналась, что из-за ухудшения самочувствия практически не покидает постель в своем доме в Дублине. По ее словам, она ежедневно испытывала сильную боль и страдала от одышки даже во время обычного разговора.

Бренда Фрикер. Фото: Getty Images

Сложной была и личная история актрисы. В своих мемуарах "Она умерла молодой: Жизнь в фрагментах" Фрикер рассказывала о тяжелом детстве, омраченном физическим насилием со стороны матери, эмоциональной отстраненностью отца, серьезной автомобильной аварией в подростковом возрасте и тяжелыми болезнями. Она также откровенно писала о пережитых психологических травмах и борьбе с суицидальными мыслями.

Мемуары Бренды Фрикер

В одном из своих выступлений Бренда рассказала о тяжелом периоде в жизни, признавшись, что 32 раза пыталась свести счеты с жизнью. В 2023 году она поделилась, что получает помощь в борьбе с депрессией.

Развод из-за алкоголизма мужа

В 1979 году актриса вышла замуж за режиссера Барри Дэвиса. Однако спустя девять лет их брак распался из-за его пагубной зависимости. У супругов не было детей, и после развода Бренда больше не вступала в брак.

Бренда Фрикер и Барри Дэвис. Фото: Getty Images

Ранее сообщалось о смерти актера из сериала "Мухтар".