Тунець з "АТБ" майже удвічі дешевший за "Сільпо": чи є різниця всередині банки

Цю рибу цінують передусім, як джерело білків

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Написи на банках можуть створювати враження, що тунець у власному соку та в розсолі — це різні продукти. Однак порівняння консервів власних торгових марок "АТБ" і "Сільпо" показало, що за складом і поживною цінністю вони майже не відрізняються.

Склад та харчова цінність тунця

"Телеграф" порівняв тунця "Своя Лінія" з "АТБ" та "Премія" із "Сільпо". За даними етикеток, в обох випадках склад однаковий: 70,3% риби, вода та кухонна сіль.

Склад тунця марок "Своя Лінія" з "АТБ" та "Премія" із "Сільпо"/ "Телеграф"

Традиційно тунцем у власному соку називають продукт, залитий рідиною, яка утворюється під час термічної обробки риби. Тунець у розсолі, своєю чергою, заливається водою з додаванням солі. Проте в конкретних зразках обидві банки фактично містять однаковий набір інгредієнтів.

Порівняння харчової цінності також показало мінімальні відмінності. У консервах "Премія" трохи більше білка та менше солі, тоді як у "Своя Лінія" — дещо нижчий вміст білка і вищий вміст солі 1,2 г проти 0,83 г. Калорійність та жирність відрізняються несуттєво — в пару грамів/калорій. Кількість білків — 17 г на 100 г продукту в "Своя Лінія" проти 18 г у "Премія".

Тунець "Премія" та "Своя лінія" - як виглядає/ "Телеграф"

Водночас зовнішній вигляд продуктів виявився різним. Тунець "Премія" має більш виражену волокнисту структуру: видно окремі шматочки риби, рідина відділяється від м'яса, а сама консистенція виглядає сухішою та щільнішою.

Натомість тунець "Своя Лінія" виглядає більш однорідним. У банці риба подрібнена помітно сильніше.

Тунець з "Сільпо" ліворуч та з "АТБ" праворуч/ "Телеграф"

Якщо подивитись детальніше на вміст банки, в обох консервах виявили темні сторонні включення. Це може свідчити, що під час перероблення в продукт могли потрапити залишки шкіри, кров’яних тканин або інших частин риби, які не були повністю видалені.

Детальніший розгляд тунця з "Сільпо"/ Колаж "Телеграфу"

Детальніший розгляд тунця з "АТБ"/ Колаж "Телеграфу"

Давайте протестуємо: скільки там тунця насправді

Вага продукції в обох банках — 185 грамів. Та скільки там води? Після віджимання рідини суха речовина тунця зі зразка "Сільпо" має світліший колір. Проте по вазі самого тунця, без розсолу та соку вони рівноцінні. 1 грам можна вважати похибкою.

Тунець з "Сільпо" ліворуч та з "АТБ" праворуч трохи різняться кольором/ "Телеграф"

Вага тунця з "Сільпо" та "АТБ" - чиста риба/ КОлаж "Телеграф"

В чому ще різниця

Головна різниця, яка видна навіть, якщо не відкрити банку — ціна. В "АТБ" обраний для тесту тунець коштував 58,9 грн, тоді як в "Сільпо" — 99 грн (зауважимо, за акцією при інтернет-купівлі в певні тижні можна придбати за менше ніж 50 грн). Що ж до різниці у смаку — риба у власному соку помітно солоніша, проте обидва варіанти чудово пасують до салатів.

Раніше "Телеграф" порівнював крабові палички та проводив тести із кисломолочним сиром. Результати теж виявились не очікуваними.