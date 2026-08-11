Люті морози чи суцільна сльота: синоптики дали несподіваний прогноз на прийдешню зиму

За погоду "відповідають" циклони та антициклони

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Є два варіанти, якою буде погода найближчої зими. Залежно від того, які синоптичні процеси переможуть, буде або сухо та морозно, або вогко та відносно тепло.

Що визначає погоду

Як пише "Телеграф", дві моделі, якою може бути погода взимку, створені на основі сезонних карт ймовірностей баричних систем від Copernicus Climate Data Store: C3S Seasonal Forecast Charts. Погода взимку залежить від того, яка система баричних центрів "виграє" битву за регіон.

Для довідки: Баричний центр (або центр атмосферного тиску) — це область в атмосфері Землі з чітко вираженим максимумом або мінімумом атмосферного тиску. Ці центри визначають рух повітряних мас, формують погоду та клімат на великих територіях.

Основні типи баричних центрів це циклони (області низького тиску), які приносять хмарну, дощову та вітряну погоду. А також антициклони — області високого тиску, які приносять ясну, суху та маловітряну погоду.

Перший сценарій погоди взимку — ясно та морозно

Над Скандинавією чи Європейською частиною може утворитися потужний стійкий антициклон. В цьому випадку він стане "щитом" від вологих циклонів з океану. Це зумовить відсутність опадів та "дзвінкий" мороз на 3-4 тижні. Низькі температури без снігу призведуть до промерзання ґрунту, можуть вимерзнути озимі культури.

Якою була середня температура в Україні у 2025 році. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Другий сценарій погоди взимку — сльота та снігопади

Інший варіант розвитку подій — Атлантика безперервно генерує циклони. Під їхньою дією встановиться сльотава погода зі штормовим вітром, буде багато відлиг. Такі погодні умови передбачають рясні снігопади, що переходять у дощі.

Нагадаємо, метеоролог, кандидат географічних наук Віталій Шпиг розповів "Телеграфу", що снігу в Україні поступово ставатиме все менше. На зміну літа з африканськими температурами може прийти доволі спокійна зима.