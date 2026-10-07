Йоржик стане в пригоді не лише в туалеті: несподівані способи його використання

Цей предмет допоможе впоратися з брудом і шерстю

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Туалетний йоржик асоціюється виключно з прибиранням санвузла. Але якщо поглянути на цей простий предмет під іншим кутом, він може стати універсальним помічником у всьому будинку.

Чеський портал Centrum пропонує переглянути ставлення до цього інструменту та використовувати його прихований потенціал. Головне правило цих лайфхаків — використовувати виключно новий йоржик.

Довга жорстка ручка йоржика працює як подовжувач для важкодоступних місць, а синтетична щетина, розташована по колу, ідеально справляється з очищенням складного рельєфу та збиранням дрібного сміття. По суті, це дешевий аналог дорогих спеціалізованих щіток для прибирання та догляду за речами.

Одна з проблем, якої легко позбутися за допомогою йоржика, — миття взуття із агресивним протектором. Якщо в глибокі канавки на підошві кросівок або черевиків забився бруд, звичайна губка тут безсила. Натомість кругла жорстка щетина йоржика проникне в усі заглиблення та швидко виб’є звідти засохлу землю.

Також цей інструмент допоможе під час прибирання у важкодоступних місцях. Простір за важкими шафами, під ліжками та диванами часто роками накопичує пил. Візьміть йоржик, обгорніть його вологою ганчіркою (можна закріпити гумкою) та проведіть у вузькому проміжку під меблями. Увесь пил залишиться на мокрій тканині, не розлітаючись по кімнаті, а довга ручка дозволить дістатися до самого дальнього кута.

Фото згенероване ШІ

Один із найбільш неочевидних способів застосування — використовувати йоржик для догляду за домашніми улюбленцями. У редакціях Reddit зазначають, що силіконовими йоржиками з м’якими "пальчиками" можна вичісувати підшерстя у котів і собак. Силікон створює статичну електрику та легко збирає шерсть, що випала, не травмуючи шкіру улюбленця.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна використати пінопласт після покупки побутової техніки.