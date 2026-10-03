Не поспішайте викидати: 6 несподіваних способів використовувати порожні пляшки з-під шампуню

Як перетворити пластикові пляшки для шампуню на корисні речі для дому та саду

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Викидаєте пластикові флакони з-під шампуню, як тільки вони порожніють? Дуже навіть дарма.

За їхньою звичною формою ховається готовий ресурс для дому та саду. Міцний пластик, зручні вигини та різноманітність розмірів відкривають величезний простір для хендмейду, повідомляє Radio Mitre.

Перед тим як перетворити порожню тару на корисний аксесуар, її потрібно правильно підготувати: ретельно промити гарячою водою з мийним засобом і повністю висушити. Це убереже від сторонніх запахів та залишків мила.

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Мінігоршки для квітів. Відріжте верхню частину флакона, залишивши основу як контейнер. Не забудьте зробити дренажні отвори на дні й викласти невеликий шар каменів для вентиляції коренів перед засипанням ґрунту.

Міні-горщик для квітів у розрізі/Фото: ШІ

Настінний органайзер для ванної кімнати. Зріжте один з боків пляшки — і перед вами готова кишеня для зубних щіток, пасти або гребінців. Це бюджетний порятунок для компактних ванних кімнат. Зовні флакон можна обклеїти декоративним скотчем або пофарбувати.

Настінний органайзер для ванної/Фото: ШІ

Зручна склянка для канцелярії. Пара помахів ножицями – і підставка для олівців та ручок на робочому столі готова. Щоб конструкція була більш стійкою, скріпіть кілька пляшок разом або зафіксуйте їх на дерев’яній або картонній основі термоклеєм.

Склянка для канцелярії/Фото: ШІ

Надійна підставка для телефону. Виріжте на корпусі пляшки похилу кишеню формою гаджета, залишивши знизу місце для кабелю. Важливо розрахувати розріз так, щоб провід не перегинався, а телефон стійко стояв під час заряджання.

Підставка для телефону/Фото: ШІ

Містка коробка для прищіпок. Зробіть спереду широкий виріз для зручного доступу до вмісту. Верхню ручку або шийку можна використовувати, щоб вішати такий кошик прямо на мотузку для білизни.

Коробка для прищіпок/Фото: ШІ

Легка мінілопатка. Зробіть діагональний зріз на жорсткішому пластиковому флаконі — і у вас в руках виявиться міцний совок для пересадки квітів, насипання землі або сипких продуктів.

Легка міні-лопатка/Фото: ШІ

Нагадаємо, в "Аврорі" помітили незвичайну новинку — шампуні з часником і цибулею. Засіб, у мережі вже прозвали "олдспайс по-українськи".