Ершик пригодится не только в туалете: неожиданные способы его использования

Этот предмет поможет справиться с грязью и шерстью

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Туалетный ершик ассоциируется исключительно с уборкой санузла. Но если взглянуть на этот простой предмет под другим углом, он может стать универсальным помощником во всем доме.

Чешский портал Centrum предлагает пересмотреть отношение к этому инструменту и использовать его скрытый потенциал. Главное правило этих лайфхаков — использовать исключительно новый ершик.

Длинная жесткая ручка ершика работает как удлинитель для труднодоступных мест, а синтетическая щетина, расположенная по кругу, идеально справляется с вычищением сложного рельефа и сбором мелкого мусора. По сути это дешевый аналог дорогих специализированных щеток для уборки и ухода за вещами.

Одна из проблем, которую легко решить с помощью ершика, — мытье обуви с агрессивным протектором. Если в глубокие канавки на подошве кроссовок или ботинок забилась грязь, обычная губка тут бессильна. Зато круглая жесткая щетина ершика проникнет во все выемки и быстро выбьет оттуда засохшую землю.

Также этот инструмент поможет при уборке в труднодоступных местах. Пространство за тяжелыми шкафами, под кроватями и диванами часто годами копит пыль. Возьмите ершик, оберните его влажной тряпкой (можно закрепить резинкой) и проведите ершиком в узком зазоре под мебелью. Вся пыль останется на мокрой ткани, не разлетаясь по комнате, а длинная ручка позволит достать до самого дальнего угла.

Фото сгенерировано ИИ

Один из самых неочевидных способов применения — использовать ершик для ухода за домашними питомцами. В тредах Reddit отмечают, что силиконовыми ершиками с мягкими "пальчиками" можно вычесывать подшерсток у кошек и собак. Силикон создает статическое электричество и легко собирает выпавшую шерсть, не травмируя кожу питомца.

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