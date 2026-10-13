Меблева стінка з часів СРСР знову в моді: як оновити її для сучасного інтер’єру

Радянський гарнітур можна розділити на окремі меблі, замінити ніжки й ручки або відновити шпон

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Меблеві стінки з часів СРСР знову стають актуальними. Старий гарнітур можна не викидати, а перетворити на сучасні меблі для вітальні, спальні чи передпокою. Міцний корпус і якісний шпон стануть хорошою основою для оновлення.

Про те, як переробити старі меблі, пише Dobrzemieszkaj. Гарнітур не обов’язково залишати одним масивним предметом.

Розділіть стінку на окремі модулі

Нижню частину можна перетворити на тумбу під телевізор, скляну вітрину – на окремий акцент у вітальні, а вузьку шафу – на книжкову полицю. Розділена на частини стінка виглядає легше, а її елементи простіше вписати в сучасний інтер’єр.

З одного комплекту вийде кілька предметів для різних кімнат: тумби, вітрина, шафа для передпокою чи тумба під телевізор. Старим фасадам теж можна знайти нове застосування: наприклад, зробити з них стільниці або декоративні панелі для стін.

Стару меблеву стінку можна розділити на модулі

Перш ніж братися до роботи, огляньте кожну частину гарнітура. Деталі, пошкоджені вологою чи пліснявою, краще не використовувати. Міцні елементи можна залишити й пристосувати до нового призначення.

Оновіть вигляд, не приховуючи шпон

Масивна стінка матиме легший вигляд, якщо замінити важкий цоколь високими ніжками, а декоративні ручки – простішими. Можна також зняти частину дверцят і зробити відкриті полиці. Внутрішню частину вітрини варто пофарбувати в контрастний колір.

Якщо шпон добре зберігся, зафарбовувати його не потрібно. Поверхню досить очистити, злегка відшліфувати й покрити олією або лаком. Пошкоджений ламінат можна пофарбувати, але спершу його слід підготувати відповідною ґрунтовкою.

Рішення – відновлювати шпон чи фарбувати – залежить від стану поверхні. Текстура дерева може стати частиною оновленого дизайну, а фарба допоможе змінити вигляд пошкодженого ламінату.

Як повідомляв "Телеграф", старі радянські меблеві гарнітури можна вбудувати в сучасний дизайн.