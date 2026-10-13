Мебельная стенка времен СССР снова в моде: как обновить ее для современного интерьера
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Советский гарнитур можно разделить на отдельные предметы мебели, заменить ножки и ручки или восстановить шпон
Мебельные стенки времен СССР снова становятся актуальными. Старый гарнитур можно не выбрасывать, а превратить в современную мебель для гостиной, спальни или прихожей. Прочный корпус и качественный шпон станут хорошей основой для обновления.
О том, как переделать старую мебель, пишет Dobrzemieszkaj. Гарнитур необязательно оставлять одним массивным предметом.
Разделите стенку на отдельные модули
Нижнюю часть можно превратить в тумбу под телевизор, стеклянную витрину – в отдельный акцент в гостиной, а узкий шкаф – в книжную полку. Разделенная на части стенка выглядит легче, а ее элементы проще вписать в современный интерьер.
Из одного комплекта получится несколько предметов для разных комнат: тумбы, витрина, шкаф для прихожей или тумба под телевизор. Старым фасадам тоже можно найти новое применение: например, сделать из них столешницы или декоративные панели для стен.
Прежде чем браться за работу, осмотрите каждую часть гарнитура. Детали, поврежденные влагой или плесенью, лучше не использовать. Прочные элементы можно оставить и приспособить для нового назначения.
Обновите внешний вид, не скрывая шпон
Массивная стенка будет выглядеть легче, если заменить тяжелый цоколь высокими ножками, а декоративные ручки – более простыми. Можно также снять часть дверец и сделать открытые полки. Внутреннюю часть витрины стоит покрасить в контрастный цвет.
Если шпон хорошо сохранился, закрашивать его не нужно. Поверхность достаточно очистить, слегка отшлифовать и покрыть маслом или лаком. Поврежденный ламинат можно покрасить, но предварительно его следует подготовить подходящей грунтовкой.
Решение – восстанавливать шпон или красить – зависит от состояния поверхности. Текстура дерева может стать частью обновленного дизайна, а краска поможет изменить вид поврежденного ламината.
Как сообщал "Телеграф", старые советские мебельные гарнитуры можно встроить в современный дизайн.