Мебельная стенка времен СССР снова в моде: как обновить ее для современного интерьера

Советский гарнитур можно разделить на отдельные предметы мебели, заменить ножки и ручки или восстановить шпон

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Мебельные стенки времен СССР снова становятся актуальными. Старый гарнитур можно не выбрасывать, а превратить в современную мебель для гостиной, спальни или прихожей. Прочный корпус и качественный шпон станут хорошей основой для обновления.

О том, как переделать старую мебель, пишет Dobrzemieszkaj. Гарнитур необязательно оставлять одним массивным предметом.

Разделите стенку на отдельные модули

Нижнюю часть можно превратить в тумбу под телевизор, стеклянную витрину – в отдельный акцент в гостиной, а узкий шкаф – в книжную полку. Разделенная на части стенка выглядит легче, а ее элементы проще вписать в современный интерьер.

Из одного комплекта получится несколько предметов для разных комнат: тумбы, витрина, шкаф для прихожей или тумба под телевизор. Старым фасадам тоже можно найти новое применение: например, сделать из них столешницы или декоративные панели для стен.

Старую мебельную стенку можно разделить на модули

Прежде чем браться за работу, осмотрите каждую часть гарнитура. Детали, поврежденные влагой или плесенью, лучше не использовать. Прочные элементы можно оставить и приспособить для нового назначения.

Обновите внешний вид, не скрывая шпон

Массивная стенка будет выглядеть легче, если заменить тяжелый цоколь высокими ножками, а декоративные ручки – более простыми. Можно также снять часть дверец и сделать открытые полки. Внутреннюю часть витрины стоит покрасить в контрастный цвет.

Если шпон хорошо сохранился, закрашивать его не нужно. Поверхность достаточно очистить, слегка отшлифовать и покрыть маслом или лаком. Поврежденный ламинат можно покрасить, но предварительно его следует подготовить подходящей грунтовкой.

Решение – восстанавливать шпон или красить – зависит от состояния поверхности. Текстура дерева может стать частью обновленного дизайна, а краска поможет изменить вид поврежденного ламината.

Как сообщал "Телеграф", старые советские мебельные гарнитуры можно встроить в современный дизайн.