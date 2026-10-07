Ліжка йдуть у минуле. Їх витісняють комфортні та стильні рішення

Люди надають перевагу зручності

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Традиційні масивні ліжка із каркасом і високим узголів’ям перестають бути єдиною альтернативою спального місця. Зараз основний фокус уваги змістився не на ліжка, а на матраци.

"Телеграф" розповідає, чому все більше людей зараз обирають спальне місце не за дизайном ліжка, а за зручністю матрацу. Все частіше матраци розташовують просто на підлозі, або низьких подіумах.

Матрац на підлозі та платформі замість ліжка

Саме від матраца залежить зручність сну та якість відпочинку. Якісний ортопедичний матрац здатний суттєво покращити сон. Тому насправді, конструкція ліжка – питання другорядне.

Матрац на платформі

Розташування матраца на підлозі чи невисокій платформі має низку переваг. Нижче спальне місце є зручнішим для дітей і літніх людей. Також відсутність масивного ліжка візуально робить кімнату просторішою.

Диван-ліжко та матрац-трансформер

Також люди все частіше обирають матраци-трансформери, футони та мобільні спальні системи, які вдень прибираються. Завдяки ним вночі кімната може слугувати спальнею, а вдень перетворюватися на вітальню чи кабінет.

Інший тренд, що набирає обертів, – сучасні дивани-ліжка та модульні системи. Вночі вони стають повноцінним місцем для сну, а вдень перетворюються на зону відпочинку.

Дивани з якісним матрацом та зручною системою розкладання – нічим не поступаються звичним ліжкам. Вони є чудовим рішенням для невеликого житла.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кухонні стільці відходять у минуле. Їх замінюють більш стильним та зручним меблями.