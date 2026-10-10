Ви бачите чоловіка анфас чи в профіль? Простий тест за картинкою розкаже про ваш характер

Дізнайтеся, які риси особистості може розкрити ваш вибір

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Одна деталь на зображенні може розповісти про вас більше, ніж здається на перший погляд. Принаймні так стверджують автори популярного візуального тесту, який пропонує зазирнути у власну підсвідомість.

Як пише "Ель Конфіденсіаль", потрібно лише поглянути на зображення чоловіка й визначити, як ви бачите його обличчя: анфас чи в профіль. Результат нібито може вказати на несподівані риси характеру. То що ви помітили першим?

Що ви побачили першим? Фото: elconfidencial.com

Як трактують обличчя в профіль

Якщо спершу ви помітили чоловіка збоку, тест пов’язує це із сором’язливістю або замкнутістю. За поясненням авторів, така людина спочатку уникає прямого зорового контакту й може бути невпевненою в собі.

Цьому типу приписують і позитивну рису – вірність. Таким людям буває непросто швидко зблизитися з кимось, зате створені зв’язки вони здатні зберігати надовго.

Що означає побачити чоловіка анфас

Якщо першим ви побачили чоловіка обличчям до себе, то, за версією тесту, охочіше дивитеся людям в очі. Таких людей описують як відвертіших і товариськіших.

Їм також приписують упевненість у собі, інтуїцію та готовність братися за складні завдання. Вони не бояться невдач і можуть зберігати високі очікування, навіть якщо не досягли мети.

Що варто знати про візуальні тести

Подібні завдання використовують у різних сферах: зокрема, під час добору працівників, професійного орієнтування та психологічної терапії. У статті згадують, що такі тести проводять іще з часів Першої світової війни.

Автори матеріалу застерігають: у загадки з обличчям немає єдиної правильної відповіді. Тож те, що ви помітили спершу, можна сприймати як привід замислитися над описом, а не як остаточний висновок про характер.

Як повідомляв "Телеграф", такі тести створені для розваги й саморефлексії та не визначають характеру людини.