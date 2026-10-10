Ви бачите чоловіка анфас чи в профіль? Простий тест за картинкою розкаже про ваш характер
- Автор
-
- Дата публікації
-
Дізнайтеся, які риси особистості може розкрити ваш вибір
Одна деталь на зображенні може розповісти про вас більше, ніж здається на перший погляд. Принаймні так стверджують автори популярного візуального тесту, який пропонує зазирнути у власну підсвідомість.
Як пише "Ель Конфіденсіаль", потрібно лише поглянути на зображення чоловіка й визначити, як ви бачите його обличчя: анфас чи в профіль. Результат нібито може вказати на несподівані риси характеру. То що ви помітили першим?
Як трактують обличчя в профіль
Якщо спершу ви помітили чоловіка збоку, тест пов’язує це із сором’язливістю або замкнутістю. За поясненням авторів, така людина спочатку уникає прямого зорового контакту й може бути невпевненою в собі.
Цьому типу приписують і позитивну рису – вірність. Таким людям буває непросто швидко зблизитися з кимось, зате створені зв’язки вони здатні зберігати надовго.
Що означає побачити чоловіка анфас
Якщо першим ви побачили чоловіка обличчям до себе, то, за версією тесту, охочіше дивитеся людям в очі. Таких людей описують як відвертіших і товариськіших.
Їм також приписують упевненість у собі, інтуїцію та готовність братися за складні завдання. Вони не бояться невдач і можуть зберігати високі очікування, навіть якщо не досягли мети.
Що варто знати про візуальні тести
Подібні завдання використовують у різних сферах: зокрема, під час добору працівників, професійного орієнтування та психологічної терапії. У статті згадують, що такі тести проводять іще з часів Першої світової війни.
Автори матеріалу застерігають: у загадки з обличчям немає єдиної правильної відповіді. Тож те, що ви помітили спершу, можна сприймати як привід замислитися над описом, а не як остаточний висновок про характер.
Як повідомляв "Телеграф", такі тести створені для розваги й саморефлексії та не визначають характеру людини.