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Що ви побачили першим — дівчину чи літню жінку? Швидкий тест розкриє ваш характер

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Хитра картинка розповість про ваші особливості
Хитра картинка розповість про ваші особливості. Фото Колаж "Телеграф"

Зазирніть у власну підсвідомість

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Оптична ілюзія "Моя дружина і моя теща" може розповісти про ваш характер. Те, кого ви побачили першою — літню чи молоду жінку, вказує на ваші особливості.

"Телеграф" розповідає про так звану фігуру Борінга: зображення з'явилося на німецькій листівці в 1888 році. В 1930 американський психолог Едвінг Борінг (Edwin Boring) ввів його в науковий побут у статті "Нова двозначна фігура". В одному зображенні зашифровано дві постаті.

Оптична ілюзія Моя дружина і моя теща
Оптична ілюзія Моя дружина і моя теща

Молода жінка зображена наполовину, у профіль зі спини, на шиї — намисто. Літня жінка показана трохи збоку, підборіддя дівчини — її ніс.

Молода жінка та літня дама в одній картинці
Молода жінка та літня дама в одній картинці

Наукові дослідження (включно з експериментами Університету Фліндерса) показали, що перше враження від картинки значною мірою залежить від віку. Люди до 30 років найчастіше першою помічають молоду дівчину. А ось людям старшим за 30 років першою в око впадає літня дама. Науковці пояснили це схильністю мозку швидше сприймати образи, близькі до своєї вікової групи.

Проте зображення використовують також для визначення типу особистості. Ті, хто першою бачать дівчину є мрійниками. Вони оптимістичні, творчі особистості, орієнтовані на майбутнє. Ці люди зосереджуються на можливостях, а не на обмеженнях, і вірять, що самі творять своє життя.

Тих, хто першою бачать бабусю, описують як практичних, розсудливих та приземлених реалістів. Вони покладаються на досвід, а не на імпульси, і спершу ніж діяти — добре все зважують.

Є й третій варіант — людина одразу сприймає обидва образи. Це говорить, що вона врівноважена й гнучка особистість, здатна бачити ситуацію з різних боків. Емпатія та чутливість допомагають їм будувати глибокі стосунки.

До результатів подібних тестів не варто ставитися надто серйозно. Трактування результатів не дає точних характеристик. Це не наукові дані, а радше інтуїтивна перевірка підсвідомості, яка може бути досить цікавою.

Раніше "Телеграф" публікував простий тест, який за 3 секунди розкриє ваш потенціал.

Теги:
#Характер #Психологія #Тест