Вы видите мужчину анфас или в профиль? Простой тест по картинке расскажет о вашем характере

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Одна деталь на изображении может рассказать о вас больше, чем кажется на первый взгляд. По крайней мере, так утверждают авторы популярного визуального теста, который предлагает заглянуть в собственное подсознание.

Как пишет "Эль Конфиденсиаль", нужно лишь взглянуть на изображение мужчины и определить, как вы видите его лицо: анфас или в профиль. Результат якобы может указать на неожиданные черты характера. Так что же вы заметили первым?

Что вы увидели первым? Фото: elconfidencial.com

Как трактуют лицо в профиль

Если сначала вы заметили мужчину сбоку, тест связывает это с застенчивостью или замкнутостью. Согласно пояснению авторов, такой человек изначально избегает прямого зрительного контакта и может быть неуверенным в себе.

Этому типу приписывают и положительную черту – верность. Таким людям бывает непросто быстро сблизиться с кем-то, зато созданные связи они способны сохранять надолго.

Что означает увидеть мужчину анфас

Если первым вы увидели мужчину лицом к себе, то, по версии теста, охотнее смотрите людям в глаза. Таких людей описывают как более открытых и общительных.

Им также приписывают уверенность в себе, интуицию и готовность браться за сложные задачи. Они не боятся неудач и могут сохранять высокие ожидания, даже если не достигли цели.

Что стоит знать о визуальных тестах

Подобные задания используют в различных сферах: в частности, при подборе сотрудников, профессиональном ориентировании и психологической терапии. В статье упоминается, что такие тесты проводятся еще со времен Первой мировой войны.

Авторы материала предостерегают: у загадки с лицом нет единого правильного ответа. Поэтому то, что вы заметили первым, можно воспринимать как повод задуматься над описанием, а не как окончательный вывод о характере.

Как сообщал "Телеграф", подобные тесты созданы для развлечения и саморефлексии и не определяют характер человека.