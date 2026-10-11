Не поспішайте бризкати олією в замок: можете залишитися з половиною ключа

Мастило з олії вбиває замок на морозі

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З настанням холодної та вологої погоди замки на вхідних дверях, воротах і сараях починають заїдати. Намагаючись виправити механізм, багато хто використовує олії та універсальні спреї. На ділі саме ця звичка найчастіше призводить до того, що ключ застрягає або ламається в найморозніший день.

Як пише Centrum, посилаючись на рекомендації професійних об'єднань слюсарів, рідкі олії та універсальні спреї — одна з найчастіших причин блокування замків у холодну пору року.

Чому олія псує замок

Всередині замка ховається складна система мініатюрних штифтів і пружин, де зазори вимірюються сотими частками міліметра. Коли всередину потрапляє мінеральна чи рослинна олія, а також популярний спрей WD-40, механізм справді спочатку краще працює. При цьому рідка плівка працює як магніт для пилу та мікрочастинок із повітря. З часом ця суміш перетворюється на густу липку пасту, яка на морозі застигає. Згодом пружини не справляються з навантаженням, а під час спроби повернути ключ він просто ламається всередині личинки.

Що використовувати замість олії

Щоб уникнути подібних проблем, професійні слюсарі рекомендують повністю відмовитися від рідких мастил для внутрішніх механізмів. Для догляду за замками краще використовувати графітовий порошок, який не липне, не збирає пил, не гусне на морозі та не розтікається у спеку.

Фото згенероване ШІ

Перед обробкою варто очистити отвір для ключа спеціальним засобом, продути повітрям, а потім акуратно додати трохи порошку, розробивши механізм ключем. При цьому зовні ригелі та защіпки можна обробити густим літієвим мастилом для захисту від корозії.

Раніше "Телеграф" ділився лайфхаками, як витягти зламаний ключ із замку.