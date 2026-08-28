Магніт, скріпка або клей: три дієві способи витягти зламаний ключ із замка

Прості способи розв'язати проблему без допомоги слюсаря

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Ключ у замку дверей, авто чи звичайної робочої шафки може зламатися в будь-який момент. Здається, що в такій ситуації без допомоги слюсаря не обійтися, але в більшості випадків витягти застряглий уламок можна самостійно за лічені хвилини.

Як пише чеське видання Český kutil, для цього достатньо мати під рукою одну з речей — магніт, скріпку або клей для металу.

Чому ключі ламаються

Найчастіше ламаються ключі з м'яких металів на кшталт латуні чи нікелю. З часом вони стоншуються і легше ламаються. Свою роль відіграє й звичайне зношування, особливо якщо замок роками не змащують — тоді ключ повертається тугіше, застрягає в циліндрі й у певний момент просто не витримує навантаження під час спроби його витягти. Прискорюють процес бруд і корозія всередині механізму, а також використання ключа не за призначенням.

Як витягнути уламок ключа із замку

Якщо краї уламка видно біля краю щілини, на допомогу прийде сильний магніт. Прикладіть магніт до замкової щілини й плавно поворушіть ним із боку в бік. Якщо ключ зроблено із заліза або він містить сталеві елементи, магніт захопить його й витягне назовні. Цей спосіб працює тільки з деталями із заліза, але вважається одним із найнадійніших, і його рекомендують навіть професійні майстри.

Зображення згенероване ШІ

Якщо уламок застряг трохи глибше, візьміть звичайну металеву скріпку або запасний ключ:

Скріпку злегка розпрямте, вставте в щілину паралельно уламку, зачепіть його за зубчик і потягніть на себе.

Якщо з зворотного боку дверей є доступ (наприклад, у міжкімнатних дверях), акуратно підштовхніть частину, що залишилася, іншим ключем або тонким дротом.

Ще один варіант — клей. Нанесіть мінімальну краплю суперклею або клею "холодне зварювання" на рівний торець частини ключа, що залишилася в руках. Притисніть її до уламка всередині замка на кілька секунд. Щойно клей схопиться, плавно витягніть увесь ключ. Клею має бути зовсім трохи, інакше він потрапить на штифты самого циліндра, і замок доведеться викинути. Цей метод не рекомендується використовувати для складних замків запалювання автомобілів.