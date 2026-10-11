Не спешите брызгать маслом в замок: можете остаться с половиной ключа

Масляная смазка убивает замок на морозе

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С наступлением холодной и влажной погоды замки на входных дверях, воротах и сараях начинают заедать. Пытаясь исправить механизм, многие используют масла и универсальные спреи. На деле именно эта привычка чаще всего приводит к тому, что ключ застревает или ломается в самый морозный день.

Как пишет Centrum, ссылаясь на рекомендации профессиональных объединений слесарей, жидкие масла и универсальные спреи — одна из самых частых причин блокировки замков в холодное время года.

Почему масло портит замок

Внутри замка скрывается сложная система миниатюрных штифтов и пружин, где зазоры измеряются сотыми долями миллиметра. Когда внутрь попадает минеральное или растительное масло, а также популярный спрей WD-40, механизм действительно поначалу лучше работает. При этом жидкая пленка работает как магнит для пыли и микрочастиц из воздуха. Со временем эта смесь превращается в густую липкую пасту, которая на морозе застывает. Впоследствии пружины не справляются с нагрузкой, а при попытке повернуть ключ он просто ломается внутри личинки.

Что использовать вместо масла

Чтобы избежать подобных проблем, профессиональные слесари рекомендуют полностью отказаться от жидких смазок для внутренних механизмов. Для ухода за замками лучше использовать графитовый порошок, который не липнет, не собирает пыль, не густеет на морозе и не растекается в жару.

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Перед обработкой стоит очистить замочную скважину специальным средством, продуть воздухом, а затем аккуратно добавить немного порошка, разработав механизм ключом. При этом снаружи ригели и защелки можно обработать густой литиевой смазкой для защиты от коррозии.

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