Навіщо на кухонній дошці роблять жолобок по краю: ця деталь не для краси

Не на всіх дошках є таке заглиблення

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Жолобок по краю обробної дошки – це канавка для соку. Він збирає рідину з м’яса, риби, овочів і фруктів, щоб та не стікала на стільницю. Така деталь буває корисною, але є й дошки без неї. "Телеграф" розбирався, коли вона потрібна та як правильно користуватись такими дошками.

Коли жолобок на дошці потрібен

Коли ви нарізаєте соковиті продукти, канавка втримує рідину на дошці. Робоча поверхня залишається сухішою, а після приготування легше прибирати. Особливо зручно це під час оброблення м’яса, риби чи стиглих томатів.

Сік із сирих продуктів не розтікається по столу, де можуть лежати інші інгредієнти. Це допомагає зменшити ризик перехресного забруднення. У багатьох дощок дві робочі поверхні:

бік із жолобком використовують для соковитих продуктів

плаский – для хліба, сиру, зелені тощо.

Чому без жолобка може бути зручніше

Обробна дошка без жолобка з дерева

Канавка займає частину робочої площі, і на маленькій дошці це особливо помітно. У заглибленні застрягають шматочки їжі, накопичуються волога й мікроби. Якщо дошка одна, після сирого м’яса її доведеться ретельно вимити, перш ніж різати готові продукти. Нерівну поверхню чистити складніше, тож деякі виробники відмовляються від жолобків.

Як повідомляв "Телеграф", лимон і сіль допомагають очищати й дезінфікувати кухонні дошки, зокрема ті, на яких обробляли сирі продукти. Сіль діє як абразив і допомагає очистити важкодоступні місця.