Обробні дошки блищатимуть як нові: ці два дешеві засоби для очищення точно є у вас на кухні

Використовуйте ці два дешеві засоби для очищення кухонних дощок

Обробні дошки — незамінний атрибут будь-якої кухні. Найчастіше їх є кілька, тому що використовуються під нарізування різних продуктів. А ось тримати дошки у чистоті іноді буває непросто.

"Телеграф" розповість, як за допомогою двох недорогих засобів очистити і навіть продезінфікувати обробні дошки на кухні.

Лайфхак для очищення дощок

Щоб дошки на кухні завжди були чистими і не смерділи, вам знадобиться всього два засоби, які точно є у вас на кухні і коштують недорого, пише Express. Йдеться про лимони і сіль, саме вони відмінно очистять і продезінфікують це кухонне начиння.

Розріжте один лимон на дві половини та видавіть сік на обробні дошки. Потім посипте все це сіллю. Далі візьміть половинку лимона і втріть сіль у поверхню дошки.

Справа в тому, що сіль створює абразивний ефект, який відмінно очищає навіть усі важкодоступні місця на дошці та знищить усі бактерії. Лимон у свою чергу допоможе усунути запах з обробної дошки, надавши їй свіжого аромату.

Після такого очищення сіллю з лимоном промийте дошки під проточною водою. Витріть насухо і зберігайте в сухому прохолодному місці, щоб уникнути нових забруднень.

