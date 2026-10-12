Зачем на кухонной доске делают желобок по краю: эта деталь не для красоты

Не на всех досках есть такое углубление

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Желобок по краю разделочной доски – это канавка для сока. Он собирает жидкость из мяса, рыбы, овощей и фруктов, чтобы она не стекала на столешницу. Такая деталь бывает полезной, но есть и доски без нее. "Телеграф" разбирался, когда она нужна и как правильно пользоваться такими досками.

Когда желобок на доске необходим

Когда вы нарезаете сочные продукты, канавка удерживает жидкость на доске. Рабочая поверхность остается более сухой, а после готовки проще убирать. Особенно удобно это при разделке мяса, рыбы или спелых томатов.

Сок из сырых продуктов не растекается по столу, где могут лежать другие ингредиенты. Это помогает снизить риск перекрестного загрязнения. У многих досок две рабочие поверхности:

сторону с желобком используют для сочных продуктов

плоскую – для хлеба, сыра, зелени и тому подобного.

Почему без желобка может быть удобнее

Разделочная доска без желобка из дерева

Канавка занимает часть рабочей площади, и на маленькой доске это особенно заметно. В углублении застревают кусочки пищи, скапливаются влага и микробы. Если доска одна, после сырого мяса ее придется тщательно вымыть, прежде чем резать готовые продукты. Неровную поверхность чистить сложнее, поэтому некоторые производители отказываются от желобков.

Как сообщал "Телеграф", лимон и соль помогают очищать и дезинфицировать кухонные доски, в частности те, на которых разделывали сырые продукты. Соль действует как абразив и помогает очистить труднодоступные места.