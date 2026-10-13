Світло зникло, а ліфт зупинився: чи зможете ви додзвонитися диспетчеру

Як покликати на допомогу, коли зникла електрика

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Якщо електроенергія раптово зникне, ліфт може зупинитися між поверхами. Чи відчиняться двері автоматично, чи працюватиме зв’язок із диспетчером і скільки доведеться чекати на допомогу – залежить від обладнання ліфта та його обслуговування.

Ігор Ткаченко, CEO групи компаній "Євроформат Ліфти", в ексклюзивному коментарі для "Телеграфа" пояснює: навіть справний ліфт може зупинитися під час знеструмлення. Тож мешканцям варто заздалегідь запитати в управителя будинку, чи має ліфт систему автоматичної евакуації та що робити, якщо електропостачання зникне під час поїздки.

Чи зможе ліфт відчинити двері без електрики

Це залежить від технічного оснащення. Якщо в ліфті є система автоматичної евакуації, після зникнення основного живлення вона може доправити кабіну до найближчого поверху й відчинити двері. В інших моделях передбачене резервне живлення: воно підтримує роботу обладнання певний час.

Без таких систем кабіна може залишатися нерухомою, доки не приїде аварійна бригада. Управителю будинку варто разом із сервісною компанією перевірити, як саме цей ліфт працює під час відключення електроенергії та чи є безпечний спосіб евакуювати пасажирів.

Знеструмлення будинку може зупинити ліфт між поверхами. Фото: Телеграф

Чи можливо зв’язатися з диспетчером під час знеструмлення

Перевірити потрібно й аварійне освітлення, кнопку виклику та зв’язок із диспетчером. Сервісна компанія має переконатися, що ці системи працюють після зникнення основного живлення.

Номер аварійно-ліфтової служби має бути на видному місці – у кабіні або біля входу до ліфта. Мешканцям слід також зберегти його в телефоні, щоб у разі зупинки не витрачати час на пошуки.

Управителю будинку варто заздалегідь з’ясувати, хто приймає аварійні виклики вночі та у вихідні, як працюють бригади під час масових відключень і чи мають фахівці доступ до потрібного обладнання. Під час обстрілів швидкість їхнього прибуття може залежати від безпекової ситуації.

Якщо автоматичної евакуації немає, особливо важливо, щоб зв’язок із диспетчером працював, а порядок реагування був зрозумілим. У разі зупинки пасажирам слід натиснути кнопку виклику або зателефонувати, повідомити про ситуацію й чекати на допомогу фахівців. Самостійно відчиняти двері чи вибиратися з кабіни не можна.

Чи можливо зв’язатися з диспетчером під час знеструмлення ліфта

Як повідомляв "Телеграф", номер аварійної служби варто зберегти у контактах телефону.