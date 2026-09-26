Вимкнули світло під час поїздки в ліфті: що відбувається з кабіною і чи варто панікувати

Що буде з ліфтом при відключенні світла

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Раптове вимкнення електроенергії під час поїздки в ліфті може налякати пасажирів, однак саме зникнення живлення не означає, що кабіна почне падати в шахту. У типових ліфтах передбачене механічне гальмо, яке переходить у загальмований стан у разі втрати електроенергії.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла голова правління столичного ОСББ "Сирецький Бояр" Олена Сваричевська. Як працює гальмо і що відбувається з кабіною під час аварійного відключення — розповість "Телеграф".

Як працює механічне гальмо ліфта

Механічне гальмо є частиною приводу ліфта. Воно потрібне для того, щоб зупинити тяговий механізм і утримувати кабіну нерухомою після зупинки.

Коли ліфт рухається, гальмо перебуває у розімкненому стані. Гальмівні елементи не перешкоджають роботі приводу, тому механізм може обертатися і переміщувати кабіну.

Коли надходить команда на зупинку, гальмо замикається. Гальмівні елементи притискаються до відповідної поверхні, через тертя обертання механізму припиняється, а кабіна залишається на потрібному рівні.

Ланцюг безпеки ліфта. Фото: OTIS

Тягово-приводна машина ліфта з дисковим фрикційним гальмом

Що станеться, якщо під час руху зникне світло

У конструкції типових ліфтів використовується принцип, за якого втрата електроживлення переводить гальмо у загальмований стан.

Коли електроенергія зникає, електромагніт перестає утримувати гальмівний механізм у розімкненому положенні. Після цього пружини притискають гальмівні елементи, і привод фіксується.

Тобто відключення світла саме по собі не призводить до вільного падіння кабіни. Електрична частина приводу перестає працювати, але механічне гальмо не потребує постійного живлення для того, щоб утримувати механізм. Навпаки, його конструкція передбачає замикання гальма при втраті живлення.

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