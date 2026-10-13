Свет исчез, а лифт остановился: сможете ли вы дозвониться диспетчеру

Как позвать на помощь, когда исчезло электричество

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Если внезапно отключится электричество, лифт может остановиться между этажами. Откроются ли двери автоматически, будет ли работать связь с диспетчером и сколько придется ждать помощи — все это зависит от оборудования лифта и качества его обслуживания.

Игорь Ткаченко, CEO группы компаний Евроформат Лифты, в эксклюзивном комментарии для "Телеграфа" объясняет: даже исправный лифт может остановиться во время отключения электричества. Поэтому жильцам следует заранее уточнить у управляющего домом, есть ли в лифте система автоматической эвакуации и что делать, если во время поездки отключится электричество.

Сможет лифт открыть дверь без электричества

Это зависит от технического оснащения. Если в лифте установлена система автоматической эвакуации, то при отключении основного питания она может довести кабину до ближайшего этажа и открыть двери. В других моделях предусмотрено резервное питание: оно поддерживает работу оборудования в течение определенного времени.

Без таких систем кабина может оставаться неподвижной до прибытия аварийной бригады. Управляющему зданием следует совместно с сервисной компанией проверить, как именно этот лифт работает при отключении электроэнергии и существует ли безопасный способ эвакуации пассажиров.

Обесточивание дома может остановить лифт между этажами. Фото: Телеграф

Возможно ли связаться с диспетчером во время обесточивания

Необходимо также проверить аварийное освещение, кнопку вызова и связь с диспетчером. Сервисная компания должна убедиться, что эти системы работают при отключении основного питания.

Номер аварийно-лифтовой службы должен находиться на видном месте — в кабине или у входа в лифт. Жильцам также следует сохранить его в телефоне, чтобы в случае остановки лифта не тратить время на поиски.

Управляющему дома стоит заранее выяснить, кто принимает аварийные вызовы ночью и в выходные, как работают бригады во время массовых отключений и есть ли у специалистов доступ к необходимому оборудованию. Во время обстрелов скорость их прибытия может зависеть от ситуации с безопасностью.

Если автоматической эвакуации нет, особенно важно, чтобы связь с диспетчером работала, а порядок реагирования был понятным. В случае остановки пассажирам следует нажать кнопку вызова или позвонить по телефону, сообщить о ситуации и ждать помощи специалистов. Самостоятельно открывать двери или выбираться из кабины нельзя.

Возможно ли связаться с диспетчером во время обесточивания лифта

Как сообщал "Телеграф", номер аварийной службы следует сохранить в контактах телефона.