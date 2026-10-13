Ремонт своїми руками за копійки: українець показав, у що перетворив ванну за два дні

Чоловік уперше взявся за ремонт і пояснив, чому вирішив не вирівнювати стіни

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Військовослужбовець Віталій Гнилко власноруч відремонтував ванну кімнату в орендованій квартирі. Робота забрала два дні, а матеріали коштували близько 5 тисяч гривень.

Результат його ремонту викликав обговорення в тредсі. Користувачі цікавились, як йому так швидко та недорого вдалось змінити ванну кімнату. Автор пояснив, що оновив ванну бюджетними матеріалами.

До та після ремонту у ванній кімнаті/ Джерело: threads.com/vitalii_hnylko

Для стін Гнилко взяв самоклейні панелі й наклеїв їх без проміжків під затирку. Стіни були нерівними, а проміжки могли б ще більше підкреслити їхню кривизну, каже автор. Це був його перший ремонт власними руками.

Для власного житла він, за його словами, обрав би якісніші матеріали, а не самоклейні панелі. Скільки прослужить таке оздоблення, чоловік поки не знає: раніше він із ним не працював. "Для дійсно достойного вау ефекту потрібно було б оббивати стіни, стелю та підлогу до гола, і вирівнювати, а я хотів зробити швидко та бюджетно", — каже він

Як вийшло у ванній кімнаті після бюджетного ремонту/ Джерело: threads.com/vitalii_hnylko

Ідею підказав ШІ

Гнилко розповів, що ідею, як зробити ремонт йому підкинув чат GPT, але готова ванна кімната вийшла трохи інакшою. На результат, вважає він, вплинуло й освітлення: у зразку світло було жовтішим, а у ванній він установив біле й потужне.

Референс від GPT/ Джерело: threads.com/vitalii_hnylko

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