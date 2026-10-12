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Стару дачу перетворили на затишний будиночок: скільки це коштувало і як виглядає (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Будиночок змінився до невпізнаваності Новина оновлена 12 жовтня 2026, 10:49
Будиночок змінився до невпізнаваності. Фото Колаж "Телеграфу"

У невеликому приміщенні є кімната, коридорчик і кухонна зона

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Під Львовом подружжя перетворило стару дачу на сучасний літній будиночок. На реконструкцію та облаштування ділянки чоловік витрачав два-три дні на тиждень упродовж більш ніж пів року.

Христина Муравйова розповіла у Threads, як вони з чоловіком у березні придбали стару хатку в Суховолі, що за Львовом, а вже до жовтня облаштували в ній затишне житло для вихідних. На ремонт та обладнання ділянки витратили близько $10 тисяч (приблизно 447 000 грн). Це без урахування вартості самого об'єкта нерухомості.

Під Львовом подружжя перетворило стару дачу на сучасний літній будиночок
Під Львовом подружжя перетворило стару дачу на сучасний літній будиночок

Від старої хатки до літнього будиночка

У соцмережі авторка показала, як усе змінилося: від старої хатки залишилося небагато, а територію не впізнати. "Той, що був, перебудували. Точніше, використали його металеві конструкції і деякі стіни", – розповіла авторка допису.

Роботи подружжя виконувало власними силами. За словами Христини, чоловік проводив на ділянці два-три дні на тиждень понад пів року. Йому допомогли інженерні здібності, велике бажання та постійне спілкування з ChatGPT.

Нове життя старого дачного будинку
Нове життя старого дачного будинку

Що облаштували за $10 тисяч

Площа будиночка – приблизно 26 квадратних метрів. Усередині є кімната, невеликий коридорчик і мезонін. Муравйова наголошує: це літній дачний будинок, а не повноцінне житло чи каркасний будинок. Тож звичної кухні й туалету тут немає.

Що залишилось від старої хатки
Що залишилось від старої хатки

Приміщення опалюють електричним обігрівачем на кшталт UFO. Кухонну зону ще облаштовують. Для приготування їжі є індукційна плита, яку вмикають у розетку, чайник і мініхолодильник. Туалет поки на вулиці.

Територія дачі під Львовом після облаштування
Територія дачі під Львовом після облаштування
Реконструкція дачного будинку під Львовом в процесі
Реконструкція дачного будинку під Львовом в процесі

За словами авторки, у будинку й на ділянці ще є що доробити, але поки подружжя зупинилося на цьому етапі.

Територія дачі під Львовом - привели до ладу своїми силами
Територія дачі під Львовом - привели до ладу своїми силами

Як повідомляв "Телеграф", киянка купила в селі Київської області будинок за 2 мільйони гривень, щоб перевезти туди батьків із Гуляйполя. Родина власними силами ремонтує оселю, а заселитися планує до холодів.

Теги:
#Ремонт #Дача