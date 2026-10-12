Стару дачу перетворили на затишний будиночок: скільки це коштувало і як виглядає (фото)

У невеликому приміщенні є кімната, коридорчик і кухонна зона

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Під Львовом подружжя перетворило стару дачу на сучасний літній будиночок. На реконструкцію та облаштування ділянки чоловік витрачав два-три дні на тиждень упродовж більш ніж пів року.

Христина Муравйова розповіла у Threads, як вони з чоловіком у березні придбали стару хатку в Суховолі, що за Львовом, а вже до жовтня облаштували в ній затишне житло для вихідних. На ремонт та обладнання ділянки витратили близько $10 тисяч (приблизно 447 000 грн). Це без урахування вартості самого об'єкта нерухомості.

Під Львовом подружжя перетворило стару дачу на сучасний літній будиночок

Від старої хатки до літнього будиночка

У соцмережі авторка показала, як усе змінилося: від старої хатки залишилося небагато, а територію не впізнати. "Той, що був, перебудували. Точніше, використали його металеві конструкції і деякі стіни", – розповіла авторка допису.

Роботи подружжя виконувало власними силами. За словами Христини, чоловік проводив на ділянці два-три дні на тиждень понад пів року. Йому допомогли інженерні здібності, велике бажання та постійне спілкування з ChatGPT.

Нове життя старого дачного будинку

Що облаштували за $10 тисяч

Площа будиночка – приблизно 26 квадратних метрів. Усередині є кімната, невеликий коридорчик і мезонін. Муравйова наголошує: це літній дачний будинок, а не повноцінне житло чи каркасний будинок. Тож звичної кухні й туалету тут немає.

Що залишилось від старої хатки

Приміщення опалюють електричним обігрівачем на кшталт UFO. Кухонну зону ще облаштовують. Для приготування їжі є індукційна плита, яку вмикають у розетку, чайник і мініхолодильник. Туалет поки на вулиці.

Територія дачі під Львовом після облаштування

Реконструкція дачного будинку під Львовом в процесі

За словами авторки, у будинку й на ділянці ще є що доробити, але поки подружжя зупинилося на цьому етапі.

Територія дачі під Львовом - привели до ладу своїми силами

Як повідомляв "Телеграф", киянка купила в селі Київської області будинок за 2 мільйони гривень, щоб перевезти туди батьків із Гуляйполя. Родина власними силами ремонтує оселю, а заселитися планує до холодів.