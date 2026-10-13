Ремонт своими руками за копейки: украинец показал, во что превратил ванну за два дня

Мужчина впервые взялся за ремонт и объяснил, почему решил не выравнивать стены.

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Военнослужащий Виталий Гнилко собственноручно отремонтировал ванную в арендованной квартире. Работа забрала два дня, а материалы стоили около 5 тысяч гривен.

Результат его ремонта вызвал обсуждение в "Тредсе". Пользователи интересовались, как ему так быстро и недорого удалось изменить ванную комнату. Автор объяснил, что обновил ванную бюджетными материалами.

До и после ремонта в ванной комнате/ Источник: threads.com/vitalii_hnylko

Для стен Гнилко взял самоклеящиеся панели и наклеил их без промежутков под затирку. Стены были неровными, а промежутки могли еще подчеркнуть их кривизну, говорит автор. Это был его первый ремонт своими руками.

Для собственного жилья он, по его словам, выбрал бы более качественные материалы, а не самоклеящиеся панели. Сколько прослужит такая отделка, мужчина пока не знает: раньше он с ними не работал. "Для действительно достойного вау эффекта нужно было бы оббивать стены, потолок и пол до гола, и выравнивать, а я хотел сделать быстро и бюджетно", — говорит он.

Как получилось в ванной после бюджетного ремонта/ Источник: threads.com/vitalii_hnylko

Идею подсказал ИИ

Гнило рассказал, что идею, как сделать ремонт ему подбросил чат GPT, но готовая ванная комната получилась несколько иной. На результат, считает он, повлияло и освещение: в образце свет был более желтым, а в ванной он установил белый и мощный.

Референс от GPT/ Источник: threads.com/vitalii_hnylko

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