Нижні шафи на кухні – вчорашній день. Їх витісняє геніальне рішення

Господині у захваті від цього тренду

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Нижні кухонні шафи з полицями дедалі частіше замінюють висувними шухлядами. Так легше дістати каструлі, тарілки та кухонне приладдя, підтримувати лад і раціонально використовувати простір.

Як пише Dobrzemieszkaj.pl, головна причина змін – зручність у повсякденному користуванні. У звичайній нижній шафі посуд часто ховається в глибині полиці. Щоб його дістати, доводиться нахилятися, ставати навколішки й відсувати речі, що стоять попереду.

З висувною шухлядою все простіше: потягнули за фасад – і весь вміст видно. Більше не потрібно шукати посуд у глибині меблів. Сучасні напрямні дають змогу легко висувати навіть важкі шухляди з посудом.

Такі меблі йдуть у минуле. Фото: green-mebel.com.ua

У висувні шухляди можна встановити вкладки для столового приладдя, розділювачі для тарілок, органайзери та спеціальні місця для спецій. Так речі легко розподілити за зонами й визначити для кожної своє місце. Посуд і дрібне приладдя не змішуються, а потрібний предмет легше знайти.

Такий варіант кухонних меблів значно зручніший. Фото: Shutterstock

Без вертикальних перегородок залишається більше місця для кухонного начиння. Це особливо зручно в невеликих кухнях, де важливий кожен сантиметр. Змінюється й вигляд гарнітура: фасади шухляд утворюють рівні лінії, тож кухня здається впорядкованішою, мінімалістичною та сучасною.

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