Нижние шкафы на кухне – вчерашний день. Их вытесняет гениальное решение

Хозяйке в восторге от этого тренда

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Нижние кухонные шкафы с полками все чаще заменяют выдвижными ящиками. Так легче достать кастрюли, тарелки и кухонные принадлежности, поддерживать порядок и рационально использовать пространство.

Как пишет Dobrzemieszkaj.pl, главная причина перемен – удобство в повседневном пользовании. В обычном нижнем шкафу посуда часто прячется в глубине полки. Чтобы ее достать, приходится наклоняться, становиться на колени и отодвигать вещи, стоящие впереди.

С выдвижным ящиком все проще: потянули за фасад – и все содержимое видно. Больше не нужно искать посуду в глубине мебели. Современные направляющие позволяют легко выдвигать даже тяжелые ящики с посудой.

Такая мебель уходит в прошлое. Фото: green-mebel.com.ua

В выдвижные ящики можно установить вкладки для столовых принадлежностей, разделители для тарелок, органайзеры и специальные места для специй. Так вещи легко распределить по зонам и определить для каждой свое место. Посуда и мелкие принадлежности не смешиваются, а нужный предмет легче найти.

Такой вариант кухонной мебели гораздо удобнее. Фото: Shutterstock

Без вертикальных перегородок остается больше места для кухонной утвари. Это особенно удобно в небольших кухнях, где важен каждый сантиметр. Изменяется и вид гарнитура: фасады ящиков образуют ровные линии, поэтому кухня кажется более упорядоченной, минималистичной и современной.

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