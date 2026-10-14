Знижки понад 50%: що можна купити з новими акціями в "АТБ"

Серед акційних пропозицій – шоколад, креветки, масло, пельмені, чай і засоби гігієни

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В "АТБ" діють знижки на продукти, напої, побутову хімію та товари для тварин. Найбільші акції — на шоколад, морозиво, пельмені та майонез.

"Телеграф" зібрав добірку товарів зі знижками. Дізнайтеся, що можна придбати в "АТБ" дешевше до 20 жовтня.

М’ясо та курятина

Свинячий копчено-варений рулет "Своя лінія" у вакуумному пакованні коштує 319,89 грн замість 448,35 грн. Охолоджені курячі гомілки "Наша Ряба" продають за 165,89 грн замість 206,85 грн. Курячі стріпси MB FOODY зі смаками BARBECUE/BACON, 35 г, подешевшали до 34,90 грн із 50,30 грн.

Тиждень знижок в АТБ: які товари стали дешевшими.

Пельмені та заморожена картопля

Пельмені "Ласунка" "По-домашньому", 800 г, коштують 112,90 грн замість 189,90 грн. Варіант із яловичиною та свининою такого самого фасування продають за 167,90 грн замість 288,90 грн. На обидві позиції діє знижка 40%.

Хвиляста картопля фрі "Своя лінія", 750 г, коштує 89,90 грн замість 129,50 грн.

Заморожена картопля фрі також стала доступнішою для покупців.

Риба та морепродукти

Варено-морожені креветки Norven Vannamei, 700 г, подешевшали до 199,90 грн із 309,90 грн. Філе минтая "День у День" продають за 243,50 грн замість 304,55 грн, а атлантичну скумбрію цієї марки — за 284,90 грн/кг замість 358,89 грн.

Слабосолона форель "Своя лінія" скибочками без шкіри, 100 г, коштує 99,90 грн замість 149,90 грн. Оселедець пряного посолу в олії, 180 г, продають за 53,50 грн замість 74,90 грн. Імітована ікра "День у День" зі смаком горбуші, 250 г, коштує 48,90 грн замість 75,90 грн.

Масло та тверді сири

Масло "Яготинське" екстра жирністю 82,5%, 180 г, коштує 89,90 грн замість 125,40 грн.

Сир "Комо" у пластинах, 135 г, також продають зі знижками. "Кантрі" та "Традиційний" жирністю 50% коштують по 61,90 грн замість 87,90 грн, а "Голландія" жирністю 45% — 59,90 грн замість 84,90 грн.

Пельмені, сир і масло: що подешевшало в АТБ.

Плавлені сирки та йогурти

Плавлені сирки "Золотий резерв", 70 г, продають по 17,90 грн. "Чеддер" жирністю 38% подешевшав із 24,60 грн, а "Дружба" жирністю 40% і "Вершковий" жирністю 38% — із 28,60 грн.

Кисломолочний продукт "Актимель", 100 г, коштує 18,50 грн замість 25,70 грн. Йогурти "Дольче", 280 г, продають за 31,90 грн замість 44,40 грн.

В АТБ знизили ціни на популярні молочні продукти.

Консерви, майонез і соуси

Кабачкова ікра "Верес" "Ніжна", 440 г, коштує 54,30 грн замість 77,70 грн.

На продукцію "Оліс" у пакованнях по 500 г діє знижка 40%. Майонез "Чудовий" жирністю 50% продають за 51,20 грн замість 85,50 грн, соус "Салатний" жирністю 30% — за 40,50 грн замість 67,60 грн. Майонез "Провансаль Столовий" жирністю 67% коштує 59 грн замість 98,50 грн, а "Файний" жирністю 72% — 63,40 грн замість 105,70 грн.

В АТБ подешевшала бакалія.

Шоколад і цукерки

Шоколад Roshen Lacmi Strawberry Cake, 275 г, і молочний шоколад із мигдалем, кокосовим кремом та рисовими кульками, 280 г, коштують по 91,90 грн замість 196,90 грн. Знижка становить 53%.

Шоколад із цілим лісовим горіхом і шоколадно-карамельною начинкою, 295 г, продають за 118,90 грн замість 231,80 грн. Желейні цукерки Roshen Yummi Gummi, 70 г, коштують 19,70 грн замість 35,90 грн.

Солодощі Roshen можна придбати за вигіднішими цінами.

Морозиво

Морозиво "Каштан" зі смаком фісташки та малиновим наповнювачем, 75 г, коштує 22,90 грн замість 41,90 грн.

Magnat Hazelnut і Raspberry Cheesecake, по 500 г, продають за 135,50 грн замість 247,50 грн. Шоколадне морозиво "Рудь" "100% морозиво", 70 г, коштує 18,90 грн замість 34,90 грн. На всі ці позиції діє знижка 45%.

Морозиво Magnat продають зі знижкою понад сто гривень.

Чай

Чай Lovare у пакованнях по 24 пакетики подешевшав на 35%. Golden Ceylon та Earl Grey коштують по 53,20 грн замість 81,90 грн, а Royal Dessert — 56,70 грн замість 87,30 грн.

Акційні ціни в АТБ діятимуть до 20 жовтня.

Алкогольні напої та пиво

Настоянка KALGANOFF із медом та бренді міцністю 40%, 0,5 л, коштує 112 грн замість 157,90 грн.

Пиво "Чернігівське" Light, 1,95 л, продають за 56,50 грн замість 99,60 грн. "Оболонь Бровар" "М’який", 1,75 л, коштує 53,90 грн замість 87,90 грн.

Пиво та настоянка потрапили до тижневих акцій.

Побутова хімія

Плямовивідник Wells Natural, 1 кг, коштує 91,50 грн замість 149,90 грн. Кисневий відбілювач цієї марки такого самого фасування продають за 91,50 грн замість 147,90 грн. На обидва засоби діє знижка близько 38%.

Рідке крем-мило "Своя лінія", 900 мл, коштує 45,90 грн замість 61,80 грн.

Великі знижки охопили продукти, напої та побутову хімію.

Засоби гігієни та догляду

Гель для душу DURU "Алое Вера", 450 мл, подешевшав до 81,90 грн із 133,60 грн. Шампунь DALAS Organic Care "Сила 5 трав", 900 мл, коштує 50,90 грн замість 79,90 грн.

Зубну пасту Colgate Total 12, 150 мл, продають за 122,50 грн замість 197,80 грн. Підгузки Huggies Extra Care (розмір 2), 24 штуки, коштують 262,90 грн замість 356,90 грн. Туалетний папір "Своя лінія" Elite Soft, чотири рулони, продають за 60,90 грн замість 76,90 грн.

Гель для душу та шампунь продають дешевше.

Корм для котів

Вологий корм CLUB 4 PAWS Premium з індичкою в желе або качкою в соусі, 85 г, коштує 13,40 грн замість 19,30 грн.

В АТБ можна заощадити навіть на товарах для котів.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому касири в "АТБ" можуть видавати менше решти.