На них розпочнеться справжнє полювання: у "АТБ" запустили нову акцію із супергероями

У супермаркетах очікуються величезні черги

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У середу, 14 жовтня, у торгівельній мережі "АТБ" розпочинається нова акція. У продажу з’являться набори стікерів із зображенням супергероїв Всесвіту DC – учасників "Ліги справедливості".

Працівники викладали цю новинку на полиці вночі. Про це "Телеграфу" розповів співробітник одного із супермаркетів, який побажав зберегти анонімність.

У кожному наборі — по чотири наклейки з рандомними персонажами, з яких потрібно зібрати колекцію. Ба більше, в асортименті з’являться колекційні фігурки.

Повна ціна набору стікерів – 30 грн, при цьому акційна – всього 10. Повна ціна колекційної фігурки із серії "Герої та Злодії DC" становить 300 грн, проте сканування додатка "АТБ" на касі знизить її до 149 грн.

Супергерої Всесвіту DC. Фото: "Телеграф"

Хто такі супергерої Всесвіту DC

Супергерої Всесвіту DC – персонажі коміксів видавництва DC Comics, які також стали героями фільмів, мультфільмів та відеоігор. Серед найвідоміших — Супермен, Бетмен, Чудо-жінка, Аквамен, Флеш, Зелений Ліхтар та Кіборг. Вони входили до різних складів "Ліги справедливості" — команди, яка протистоїть загрозам, надто небезпечним для одного героя.

У кожного свої здібності: Супермен має надлюдську силу і вміє літати, Флеш рухається з неймовірною швидкістю, Аквамен може жити під водою, а Зелений Ліхтар створює силові конструкції за допомогою особливого кільця. Кіборг поєднує людське тіло з високотехнологічними механізмами, Чудо-жінка — войовниця-амазонка із надлюдськими здібностями. Бетмен покладається на інтелект, фізичну підготовку та спеціальне спорядження.

Нагадаємо, 30 вересня у торгівельній мережі "АТБ" стартувала благодійна акція, присвячена Дню захисту тварин, яка триватиме до 27 жовтня. В асортименті з’явилися нові стікери із зображенням котів та собак.