На них розпочнеться справжнє полювання: у "АТБ" запустили нову акцію із супергероями
- Автор
-
- Дата публікації
-
У супермаркетах очікуються величезні черги
У середу, 14 жовтня, у торгівельній мережі "АТБ" розпочинається нова акція. У продажу з’являться набори стікерів із зображенням супергероїв Всесвіту DC – учасників "Ліги справедливості".
Працівники викладали цю новинку на полиці вночі. Про це "Телеграфу" розповів співробітник одного із супермаркетів, який побажав зберегти анонімність.
У кожному наборі — по чотири наклейки з рандомними персонажами, з яких потрібно зібрати колекцію. Ба більше, в асортименті з’являться колекційні фігурки.
Повна ціна набору стікерів – 30 грн, при цьому акційна – всього 10. Повна ціна колекційної фігурки із серії "Герої та Злодії DC" становить 300 грн, проте сканування додатка "АТБ" на касі знизить її до 149 грн.
Хто такі супергерої Всесвіту DC
Супергерої Всесвіту DC – персонажі коміксів видавництва DC Comics, які також стали героями фільмів, мультфільмів та відеоігор. Серед найвідоміших — Супермен, Бетмен, Чудо-жінка, Аквамен, Флеш, Зелений Ліхтар та Кіборг. Вони входили до різних складів "Ліги справедливості" — команди, яка протистоїть загрозам, надто небезпечним для одного героя.
У кожного свої здібності: Супермен має надлюдську силу і вміє літати, Флеш рухається з неймовірною швидкістю, Аквамен може жити під водою, а Зелений Ліхтар створює силові конструкції за допомогою особливого кільця. Кіборг поєднує людське тіло з високотехнологічними механізмами, Чудо-жінка — войовниця-амазонка із надлюдськими здібностями. Бетмен покладається на інтелект, фізичну підготовку та спеціальне спорядження.
Нагадаємо, 30 вересня у торгівельній мережі "АТБ" стартувала благодійна акція, присвячена Дню захисту тварин, яка триватиме до 27 жовтня. В асортименті з’явилися нові стікери із зображенням котів та собак.