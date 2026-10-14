Скидки более 50%: что можно купить с новыми акциями в "АТБ"

Среди акционных предложений – шоколад, креветки, масло, пельмени, чай и средства гигиены

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В "АТБ" действуют скидки на продукты, напитки, бытовую химию и товары для животных. Самые крупные акции — на шоколад, мороженое, пельмени и майонез.

"Телеграф" собрал подборку продуктов со скидками. Узнайте, что можно приобрести в "АТБ" дешевле до 20 октября.

Мясо и курица

Свиной копчено-вареный рулет "Своя лінія" в вакуумной упаковке стоит 319,89 грн вместо 448,35 грн. Охлажденные куриные голени "Наша Ряба" продают за 165,89 грн вместо 206,85 грн. Куриные стрипсы MB FOODY со вкусами BARBECUE/BACON, 35 г, подешевели до 34,90 грн с 50,30 грн.

Неделя скидок в АТБ: какие товары стали дешевле.

Пельмени и замороженный картофель

Пельмени "Лакомка" "По-домашньому", 800 г, стоят 112,90 грн вместо 189,90 грн. Вариант с говядиной и свининой такой же фасовки продают за 167,90 грн вместо 288,90 грн. На обе позиции действует скидка 40%.

Волнистый картофель фри "Своя лінія", 750 г, стоит 89,90 грн вместо 129,50 грн.

Замороженный картофель фри также стал более доступным для покупателей.

Рыба и морепродукты

Варено-мороженые креветки Norven Vannamei, 700 г, подешевели до 199,90 грн с 309,90 грн. Филе минтая "День у День" продают за 243,50 грн вместо 304,55 грн, а атлантическую скумбрию этой марки — за 284,90 грн/кг вместо 358,89 грн.

Слабосоленая форель "Своя лінія" ломтиками без кожи, 100 г, стоит 99,90 грн вместо 149,90 грн. Сельдь пряного посола в масле, 180 г, продают за 53,50 грн вместо 74,90 грн. Имитированная икра "День у День" со вкусом горбуши, 250 г, стоит 48,90 грн вместо 75,90 грн.

Масло и сыры

Масло "Яготинське" экстра жирностью 82,5%, 180 г, стоит 89,90 грн вместо 125,40 грн.

Сыр "Комо" в пластинах 135 г также продают со скидками. "Кантри" и "Традиционный" жирностью 50% стоят по 61,90 грн вместо 87,90 грн, а "Голландия" жирностью 45% — 59,90 грн вместо 84,90 грн.

Пельмени, сыр и масло: что подешевело в АТБ.

Плавленые сырки и йогурты

Плавленые сырки "Золотий резерв", 70 г, продают по 17,90 грн. "Чеддер" жирностью 38% подешевел с 24,60 грн, а "Дружба" жирностью 40% и "Сливочный" жирностью 38% — с 28,60 грн.

Кисломолочный продукт "Актимель", 100 г, стоит 18,50 грн вместо 25,70 грн. Йогурты "Дольче", 280 г, продают за 31,90 грн вместо 44,40 грн.

В АТБ снизили цены на популярные молочные продукты.

Консервы, майонез и соусы

Кабачковая икра "Верес" "Нежная", 440 г, стоит 54,30 грн вместо 77,70 грн.

На продукцию "Оліс" в упаковках по 500 г действует скидка 40%. Майонез "Великолепный" жирностью 50% продают за 51,20 грн вместо 85,50 грн, соус "Салатный" жирностью 30% — за 40,50 грн вместо 67,60 грн. Майонез "Провансаль Столовый" жирностью 67% стоит 59 грн вместо 98,50 грн, а "Файний" жирностью 72% — 63,40 грн вместо 105,70 грн.

В АТБ подешевела бакалея.

Шоколад и конфеты

Шоколад Roshen Lacmi Strawberry Cake, 275 г, и молочный шоколад с миндалем, кокосовым кремом и рисовыми шариками, 280 г, стоят по 91,90 грн вместо 196,90 грн. Скидка составляет 53%.

Шоколад с целым лесным орехом и шоколадно-карамельной начинкой, 295 г, продают за 118,90 грн вместо 231,80 грн. Желейные конфеты Roshen Yummi Gummi, 70 г, стоят 19,70 грн вместо 35,90 грн.

Сладости Roshen можно приобрести по более выгодным ценам.

Мороженое

Мороженое "Каштан" со вкусом фисташки и малиновым наполнителем, 75 г, стоит 22,90 грн вместо 41,90 грн.

Magnat Hazelnut и Raspberry Cheesecake, по 500 г, продают за 135,50 грн вместо 247,50 грн. Шоколадное мороженое "Рудь" "100% мороженое", 70 г, стоит 18,90 грн вместо 34,90 грн. На все эти позиции действует скидка 45%.

Мороженое Magnat продают со скидкой более ста гривен.

Чай

Чай Lovare в упаковках по 24 пакетика подешевел на 35%. Golden Ceylon и Earl Grey стоят по 53,20 грн вместо 81,90 грн, а Royal Dessert — 56,70 грн вместо 87,30 грн.

Акционные цены в АТБ будут действовать до 20 октября.

Алкогольные напитки и пиво

Настойка KALGANOFF с медом и бренди крепостью 40%, 0,5 л, стоит 112 грн вместо 157,90 грн.

Пиво "Чернігівське" Light, 1,95 л, продают за 56,50 грн вместо 99,60 грн. "Оболонь Бровар" "Мягкий ", 1,75л, стоит 53,90 грн вместо 87,90 грн.

Пиво и настойка попали в недельные акции.

Бытовая химия

Пятновыводитель Wells Natural, 1 кг, стоит 91,50 грн вместо 149,90 грн. Кислородный отбеливатель этой марки такой же фасовки продают за 91,50 грн вместо 147,90 грн. На оба средства действует скидка около 38%.

Жидкое крем-мыло "Своя лінія", 900 мл, стоит 45,90 грн вместо 61,80 грн.

Большие скидки охватили продукты, напитки и бытовую химию.

Средства гигиены и ухода

Гель для душа DURU "Алоэ Вера", 450 мл, подешевел до 81,90 грн с 133,60 грн. Шампунь DALAS Organic Care "Сила 5 трав", 900 мл, стоит 50,90 грн вместо 79,90 грн.

Зубную пасту Colgate Total 12, 150 мл, продают за 122,50 грн вместо 197,80 грн. Подгузники Huggies Extra Care (размер 2), 24 штуки, стоят 262,90 грн вместо 356,90 грн. Туалетную бумагу "Своя лінія" Elite Soft, четыре рулона, продают за 60,90 грн вместо 76,90 грн.

Гель для душа и шампунь продают подешевле.

Корм для кошек

Влажный корм CLUB 4 PAWS Premium с индейкой в желе или уткой в соусе, 85 г, стоит 13,40 грн вместо 19,30 грн.

В АТБ можно сэкономить даже на товарах для кошек.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему кассиры в "АТБ" могут выдавать меньше сдачи.