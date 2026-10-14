Ющенко написав листа Трампу та нагадав йому про фатальну помилку: яку саме

Експрезидент нагадав американському лідерові про Будапештський меморандум і заявив, що торгівля з агресором живить його воєнну машину

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Колишній президент України Віктор Ющенко написав відкритого листа президентові США Дональду Трампу, у якому пов’язав торгівлю російським дизелем із фінансуванням ракетних ударів по Україні. Він закликав американського лідера подивитися на наслідки російських атак і нагадав про відмову України від ядерної зброї в обмін на запевнення великих держав.

Дизель, який фінансує удари

Ющенко опублікував звернення на своїй сторінці у Facebook, повідомляє hromadske. Лист він почав як розмову людини з людиною та президента з президентом – без зайвого дипломатичного етикету й високопарних слів.

Експрезидент звернув увагу Трампа на нічні удари Росії балістичними ракетами й авіабомбами. За його словами, щойно американський лідер заговорив про можливість поступок або домовленостей із Володимиром Путіним, Кремль відповів новими кривавими атаками.

"І на цьому тлі виглядає дико й боляче, коли лунають заклики до України "зупинитися", повчання, кого нам обирати й як жити, або коли дається зелене світло на торгівлю російським дизелем. Кожен долар від цього дизелю – це куплена ракета, яка завтра прилетить у наші хати. Торгувати з агресором під час такої бійні – це живити його воєнну машину", – написав Віктор Ющенко.

Нагадування про ядерне роззброєння та Перл-Гарбор

Ющенко закликав Трампа згадати події понад тридцятирічної давнини. Після розпаду Радянського Союзу Україна мала третій за величиною ядерний потенціал у світі, але відмовилася від нього після підписання Будапештського меморандуму, повіривши словам і підписам великих держав.

Експрезидент також провів історичну паралель із торгівлею пальним між Сполученими Штатами та Імператорською Японією в 1930-х роках. Цей приклад він навів як аргумент проти спроб утримати стабільність через торгівлю з агресором.

"Адже згадайте й власну історію Сполучених Штатів! У 1930-х роках Вашингтон теж вірив, що торгівля нафтою з Імператорською Японією допоможе втримати "стабільність". США роками продавали їм пальне, намагаючись відкупитися від війни. Чим це закінчилося? Трагедією Перл-Гарбору, коли японські літаки на американському ж пальному бомбили ваш флот", – написав Віктор Ющенко.

США не вперше помиляються із вибором партнерів

"Українська ідентичність – це нескореність"

У листі Ющенко згадав сержанта Михайла Стренка з Лемківщини, який піднімав прапор США над Іводзімою та віддав життя за Америку. Також він назвав Олександра Сільвашка з Черкащини, який першим обійняв американського лейтенанта Вільяма Робертсона на зруйнованому мосту в Торгау на Ельбі.

"Наші народи вже проливали спільну кров за свободу проти тиранії. І тому наостанок я хочу сказати найголовніше – те, що має зрозуміти весь світ і ви особисто, пане президенте. Українська ідентичність – це нескореність", – наголосив Віктор Ющенко.

Після того як Трамп дозволив Росії експортувати дизель, медіа повідомляли, що його адміністрація вимагає від Києва припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. За цими повідомленнями, вимогу супроводжували погрозами зупинити закупівлю зброї та обмін розвідданими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про новий мирний план для України: кому насправді вигідні умови?