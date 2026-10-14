Ющенко написал письмо Трампу и напомнил ему о роковой ошибке: какой именно

Экспрезидент напомнил американскому лидеру о Будапештском меморандуме и заявил, что торговля с агрессором питает его военную машину

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Бывший президент Украины Виктор Ющенко написал открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором связал торговлю российским дизелем с финансированием ракетных ударов по Украине. Он призвал американского лидера посмотреть на последствия российских атак и напомнил об отказе Украины от ядерного оружия в обмен на заверения великих государств.

Дизель, финансирующий удары

Ющенко опубликовал обращение на своей странице в Facebook, сообщает hromadske. Письмо он начал как разговор человека с человеком и президента с президентом – без лишнего дипломатического этикета и высокопарных слов.

Экспрезидент обратил внимание Трампа на ночные удары России баллистическими ракетами и авиабомбами. По его словам, как только американский лидер заговорил о возможности уступок или договоренностей с Владимиром Путиным, Кремль ответил новыми кровавыми атаками.

"И на этом фоне выглядит дико и больно, когда раздаются призывы к Украине "остановиться", поучение, кого нам выбирать и как жить, или когда дается зеленый свет на торговлю российским дизелем. Каждый доллар от этого дизеля — это купленная ракета, которая завтра прилетит в наши дома. Торговать с агрессором во время" написал Виктор Ющенко.

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Напоминания о ядерном разоружении и Перл-Гарбор

Ющенко призвал Трампа вспомнить события более тридцатилетней давности. После распада Советского Союза у Украины был третий по величине ядерный потенциал в мире, но отказалась от него после подписания Будапештского меморандума, поверив словам и подписям великих государств.

Экспрезидент также провел историческую параллель с торговлей горючим между Соединенными Штатами и Императорской Японией в 1930-х годах. Этот пример он привел в качестве аргумента против попыток удержать стабильность из-за торговли с агрессором.

"Ведь вспомните и собственную историю Соединенных Штатов! В 1930-х годах Вашингтон тоже верил, что торговля нефтью с Императорской Японией поможет удержать "стабильность". США годами продавали им топливо, пытаясь откупиться от войны. Чем это закончилось? Трагедией Перл-Гарбора", – написал Виктор Ющенко.

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"Украинская идентичность – это непокоренность"

В письме Ющенко упомянул сержанта Михаила Стренко из Лемковщины, который поднимал флаг США над Иводзимой и отдал жизнь за Америку. Также он назвал Александра Сильвашко из Черкасской области, который первым занял американского лейтенанта Уильяма Робертсона на разрушенном мосту в Торгау на Эльбе.

"Наши народы уже проливали общую кровь за свободу против тирании. И поэтому напоследок я хочу сказать самое главное – то, что должен понять весь мир и вы лично, господин президент. Украинская идентичность – это непокорность", – подчеркнул Виктор Ющенко.

После того, как Трамп разрешил России экспортировать дизель, медиа сообщали, что его администрация требует от Киева прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. По этим сообщениям, требование сопровождалось угрозами остановить закупку оружия и обмен разведданными.

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