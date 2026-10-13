Новий мирний план для України: кому насправді вигідні умови?

Ця ініціатива допоможе РФ швидко відновити економіку та армію

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США та європейські країни обговорюють план припинення війни в Україні. Він, серед іншого, передбачає зупинку бойових дій по нинішній лінії фронту з можливими територіальними поступками сторін.

Про це повідомляє The Washington Post. Серед ключових умов також розглядають гарантії безпеки для України, відновлення країни, компенсації постраждалим, енергетичну угоду з Росією та можливе скасування антиросійських санкцій.

Як розповів радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, стаття The Washington Post — це виклад погляду частини американської команди на зустріч у Флориді 9 жовтня, де були представники США, України та Європи. Він наголосив, що це непоганий піар американської сторони.

"Телеграф" попросив штучний інтелект (ChatGPT та Gemini) проаналізувати деталі "мирного плану для України". Нейромережа підкреслює, що ця угода дуже вигідна Москві, тоді як для Києва залишаються відкритими питання про території та надійність майбутніх гарантій.

Які вигоди план може принести Росії

Зупинка бойових дій на нинішній лінії фронту закріпила б фактичний стан на полі бою. План припускає територіальні поступки сторін, але не уточнює, як саме і на яких умовах їх можна буде узгодити. Для Росії заморожування конфлікту означало б припинення бойових дій без обов’язкового попереднього повернення до довоєнних кордонів.

У плані також згадуються можливе скасування санкцій та енергетична угода, яка допускає відновлення постачання російської нафти та газу. Для Москви це відкрило б перспективу відновити частину економічних зв’язків із Європою та отримувати доходи від експорту енергоносіїв. Якщо фронт зупиниться, тиск на Росію може послабитись. При цьому компенсації постраждалим у плані передбачені, але не сказано, хто має їх виплачувати, в якому обсязі та за якими правилами.

Штучний інтелект оцінив "мирний план для України"

Штучний інтелект оцінив "мирний план для України"

Чому умови для України залишаються неоднозначними

Для Києва ключовим пунктом стали б гарантії безпеки, які можна порівняти зі статтею 5 НАТО. Проте, таке порівняння не пояснює, хто саме надасть гарантії, як сторони відреагують на новий напад і наскільки обов’язковими будуть ці заходи. Без чіткого порядку їхнього застосування обіцянку захисту можна трактувати по-різному.

Незрозумілі й наслідки заморозки фронту. Припинення вогню зупинило б бойові дії, але саме не визначило б остаточний статус територій. Можливі поступки названі умовою для сторін загалом, а не подано як узгоджене рішення України. Тому план залишається спірним для Києва: припинення війни пропонують пов’язати з умовами, які можуть закріпити нинішню ситуацію та водночас повернути Росію до економічного співробітництва з Європою. До цього додаються невизначеність гарантій та перспектива зняття санкцій.

Нагадаємо, Україна може припинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане бити по українській енергетиці. Таку заяву 11 жовтня зробив президент України Володимир Зеленський.