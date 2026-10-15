Захист від холодів за копійки: 3 швидкі лайфхаки для вікон, які врятують від протягів цієї зими

Прості дії підвищать температуру у приміщенні на кілька градусів

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Утеплення вікон набирає актуальності — напередодні зими, яка може проходити в умовах перебоїв з опаленням через наслідки російських ударів, важливо подбати про те, щоб з квартири втрачалося якомога менше тепла. Утеплити вікна можна без великих затрат та зусиль.

Армований скотч

Українка у соцмережі Threads показала перевірений спосіб позбутися щілин між віконною рамою та підвіконням, через які виходить тепло та задуває холодне повітря. Для цього потрібний лише армований скотч та трохи часу.

Армований скотч — це надміцна багатошарова клейка стрічка, підсилена всередині тканинними, скловолоконними нитками або сіткою. Ним потрібно заклеїти щілини під вікном.

Одна з коментаторок порадила замість армованого використовувати малярний скотч. Його буде простіше видалити та він не залишає слідів.

Ущільнювач на клейовій основі

Це ще один варіант попереднього лайфхака – зі спеціальним самоклейним ущільнювачем. Щоб зупинити протяги, які проходять крізь щілини, наклейте його між рухомою стулкою та рамою. Спершу знежирте раму спиртом або мильним розчином. Потім зніміть захисну плівку зі стрічки й щільно притисніть ущільнювач по всьому периметру.

Ущільнювач на клейовій основі. Фото: Епіцентр

Термозберігаюча плівка "третє скло"

Прозору плівку кріплять до віконної рами двостороннім скотчем. Вона створює герметичний повітряний прошарок між склом і кімнатою. Закріпивши плівку по периметру рами, прогрійте її звичайним феном: від гарячого повітря вона натягнеться, стане абсолютно рівною та непомітною. Метод працює за принципом додаткового склопакета й відсікає холодне повітря від шибки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зменшити тепловтрати через пластикові вікна. Українка показала, як власноруч відрегулювати прилягання на вікні, після чого воно триматиме тепло значно краще.