Защита от холодов за копейки: 3 быстрых лайфхака для окон, которые спасут от сквозняков этой зимой

Простые действия повысят температуру в помещении на несколько градусов

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Утепление окон набирает актуальность – накануне зимы, которая может проходить в условиях перебоев с отоплением из-за последствий российских ударов, важно позаботиться о том, чтобы из квартиры терялось как можно меньше тепла. Утеплить окна можно без больших затрат и усилий.

Армированный скотч

Украинка в соцсети Threads показала проверенный способ избавиться от щелей между оконной рамой и подоконником, через которые выходит тепло и задувает холодный воздух. Для этого нужен только армированный скотч и немного времени.

Армированный скотч – это сверхпрочная многослойная клейкая лента, усиленная внутри тканевыми, стекловолоконными нитями или сеткой. Им нужно заклеить щели под окном.

Одна из комментаторов посоветовала вместо армированного использовать малярный скотч. Его будет проще удалить, и он не оставляет следов.

Уплотнитель на клеевой основе

Это еще один вариант предыдущего лайфхака – со специальным самоклеящимся уплотнителем. Чтобы остановить сквозняки, проходящие через щели, наклейте его между подвижной створкой и рамой. Сначала обезжирьте раму спиртом или мыльным раствором. Затем снимите пленку с ленты и плотно прижмите уплотнитель по всему периметру.

Уплотнитель на клеевой основе. Фото: Эпицентр

Термосберегающая пленка "третье стекло"

Прозрачную пленку крепят к оконной раме двухсторонним скотчем. Она создает герметичную воздушную прослойку между стеклом и комнатой. Закрепив плёнку по периметру рамы, прогрейте ее обычным феном: от горячего воздуха она натянется, станет абсолютно ровной и незаметной. Метод работает по принципу дополнительного стеклопакета и отсекает холодный воздух от оконного стекла.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как уменьшить теплопотери через пластиковые окна. Украинка показала, как отрегулировать прилегание на окне, после чего оно будет держать тепло значительно лучше.