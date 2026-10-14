Як витягнути зламаний ключ із замка: способи, про які мовчать слюсарі

Витягти уламок можна за допомогою підручних засобів

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Майже кожен хоча б раз стикався з тим, що ключ не повертається або не виходить із замка. А іноді він зовсім ламається. Перша думка – викликати слюсаря, але часто впоратися можна і самостійно.

Розповідаємо, як дістати застряглий ключ із замка.

Зазвичай ключ застрягає через зношений циліндр або тому, що його провернули далі заблокованого чи розблокованого положення. Обережно повертайте ключ вперед і назад, переходячи від повністю заблокованого положення до повністю розблокованого. Як правило, знайдеться точка, в якій штифти збігнуться і ключ вдасться вийняти, радить Kasper the locksmith. Якщо ключ не рухається в жодну сторону, не тягніть його. Сильне зусилля при повороті – найчастіша причина поломки ключа.

Спробуйте графітове мастило для замків. Нанесіть його в личинку, трохи почекайте і обережно потягніть ключ. Якщо він зламався, але кінчик виступає, захопіть його плоскогубцями. З графітовим мастилом обломок, найімовірніше, легко вислизне. Залишки мастила витріть.

Фото згенероване ШІ

Якщо частина ключа виступає за лицьовий бік замка, захопіть її плоскогубцями з тонкими губками або пінцетом і тягніть прямо на себе. Не розгойдуйте ключ з боку в бік: так він може застрягти ще глибше.

Якщо зламаний ключ щільно прилягає до циліндра замка, але видно його плоску задню сторону, можна скористатися ручкою і запальничкою. Потрібно витягнути стрижень ручки і нагріти запальничкою кінчик ручки. Далі гарячу ручку сильним рухом притиснути до замка і почекати, поки вона охолоне. Після цього повільно витягнути разом з обломком ключа.

Колаж "Телеграфу"

У крайньому разі розберіть замок, а потім легким, але впевненим ударом молотка вибийте штифт збоку, надійно утримуючи корпус. Після цього обломок ключа можна витягти, а механізм – зібрати назад. Якщо не впевнені у своїх силах, зупиніться і спробуйте попередні способи або викличте майстра.

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